秋冬流感高发季 这11类人最该打疫苗

流感发病最高峰即将在12月份“登陆”北京，现在接种流感疫苗是最佳时机。作为最有效、最经济的预防流感措施， 每年接种流感疫苗可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。一般情况下，对一般人群的保护效力可达到60%-90%。其中流感疫苗对儿童和青壮年的保护效力比老人更高。因此，特别是11类人群，最该接种流感疫苗。

北京市疾控中心提醒公众，9月至11月为北京市接种流感疫苗的最佳时机。北京提供免费流感疫苗接种的截止日期是2019年11月30日，自费流感疫苗接种一般将持续到2020年2月。

别小瞧流感 搞不好是会出人命的

北京青年报记者从北京市疾控中心了解到，监测数据显示，每年冬春季为我市流感高发季节，12月—1月为高峰。流感是由甲、乙、丙三型流感病毒引起的急性呼吸道传染病，人群普遍易感。一旦患上流感，一般会出现发热、头痛、浑身酸疼无力、怕冷及流鼻涕和干咳等呼吸系统症状。重症病例可出现肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克等多种并发症，严重者可导致死亡。小孩、老年人、患有各种慢性病或体质虚弱者得了流感后更容易出现严重并发症。

流感的“杀伤力”这么强，可我们有时却会“轻敌”。 大多数人得了流感往往在家休息或自行服药不去就诊。在高发季节，对于有基础病的年老体弱人群经常因流感使原有病情加重或产生并发症时，常常以原有基础病或并发症就诊，往往忽略了流感的诱因。

据世界卫生组织最新信息，全球每年约有5%~10%的成人和20%~30%的儿童罹患流感，导致300万-500万重症病例和29万-65万人死亡。

带你认识“作妖”的流感病毒家族

流感病毒分为：甲型流感病毒除感染人外，在动物中广泛存在，如禽类、猪等；乙型流感病毒在人体内循环并引起季节性流行，最近数据显示海豹也可被感染；丙型流感病毒可感染人类和猪，但感染后症状轻微；丁型流感病毒主要影响牛，是否导致人发病并不清楚。

北京市疾控中心健康教育所的专家介绍，不同类型的病毒，它的传染性和严重性也有所不同。比如：甲流又可以分成H1N1、H3N2、H5N7、H7N9等亚型，各亚型的传染性和严重性各不相同。近年来新的流感病毒亚型不断被发现，如H5N6、H10N8等，致死率可高达40%-60%，这些都令流感防控形势严峻。

与甲流相比，乙流的“杀伤性”相对弱一些。乙型流感病毒分为Victoria系（BV）和Yamagata系(BY)。

值得注意的是，引起流感季节性流行的病毒的始作俑者就是甲型中的 H1N1、H3N2 亚型及乙型病毒的 Victoria 和 Yamagata 系。

三价和四价流感疫苗 有啥不同？

北京青年报记者从北京疾控中心健康教育所了解到，目前，我国现已批准上市的流感疫苗有两种：

三价灭活疫苗：可用于≥6月龄人群接种，包括 0.25ml 和 0.5ml 两种剂型，0.25ml 剂型适用于 6-35 月龄婴幼儿。

四价灭活疫苗：可用于≥36 月龄人群接种，只有0.5ml 一种剂型。

可以这么说，四价流感疫苗的防护范围更广。让我们来对比一下,今年的三价流感疫苗含有三种抗原，也就是有效成分。它可以“对付”由甲型流感H1N1亚型、H3N2亚型以及乙型流感病毒BV系引起的流感。

而四价流感疫苗不仅包括了三价疫苗的三项内容，还多了可以应对乙型流感病毒BY系流感的“本领”。2017年-2018年流感季是我国近十年来疫情最严重的一次，当时检测到的主要流感病毒为B（Yamagata）系，当年的三价疫苗中未包含此毒株。两种疫苗预防流感都是有效的。

看看你是不是流感“高风险”人群

什么人尤其需要接种流感疫苗呢？北京市疾控中心为大家列出了流感发病风险较高的人群，和高发人群接触密切的人群。对号入座，看看你属于哪一类？

流感发病风险较高的人群：

1) 6－59 月龄婴幼儿；

2) 60岁以上人群；

3) 患有慢性肺病（包括哮喘）、心血管疾病、肾病、肝病、血液病或代谢性疾病（包括糖尿病）的成人和儿童；

4) 有免疫抑制状况的成人和儿童，包括因服用药物或人类免疫缺陷病毒（HIV，即艾滋病病毒） 感染而导致的免疫抑制；

5) 长期患有神经系统疾病的成人和儿童（如认知障碍、脊髓损伤、癫痫，或其他神经肌肉疾病等）；

6) 长期接受阿司匹林治疗的儿童和青少年（6 月－18 岁）；

7) 长期居住在敬老院、疗养院和其他慢性疾病护理机构的人员；

8) 准备在流感季节怀孕的妇女。

和以上人群接触密切的人员主要有：

1) 敬老院、疗养院和其他慢性疾病护理机构的工作人员；

2) ≤59 月龄婴幼儿、≥60 岁老人、其他流感高危人员的家庭成员，及照看、护理他们的人员，特别是照看<6 月龄婴儿的人员；

3）医疗卫生保健人员。

正吃抗流感药 还能打疫苗吗？

不少人会疑惑，这两者能否同时治疗？北京市疾控中心专家表示，因急性感染使用抗流感病毒药物进行治疗，治疗期间不能接种；不过，病愈后如无其他接种禁忌，是可以接种的。此外，如使用抗流感病毒药物预防流感，且无接种禁忌，也可以接种。

刚得过流感，还能打疫苗吗？答案是可以接种的。既往有流感病史不是疫苗接种禁忌，另外流感病毒容易发生变异，接种当季的疫苗才有可能预防当季流行的流感病毒。

接种过疫苗为啥今年还得打？

流感疫苗为什么年年打？北京市疾控中心的专家解释说，因为流感病毒变异很快，几乎每年都要发生改变，且不同变异株所诱导的抗体对不同毒株的交叉保护作用相对较弱。

据介绍，世界卫生组织紧密追踪流感病毒变异的情况，每年定期公布用于疫苗制造的毒株。每年流感病毒流行株发生变异了，对应的流感疫苗的毒株组分也随之变化，所以每年都需要接种最新的流感疫苗才能达到预防的效果。

值得一提的是，一般接种2-4周后可产生有效抗体，能够有效降低受种者患上流感及流感相关并发症的风险，并减少患流感后传染给他人的风险。因此建议广大公众在流感高发季到来之前的2-3周接种流感疫苗。

流感疫苗虽好 这六类人慎接种

尽管接种疫苗是最有效、最经济的预防流感的措施，但也不是你想打就能打。北京市疾控中心提示， 以下六类人不适合接种流感疫苗。

1) 对疫苗中所含成分过敏者，包括辅料、甲醛、Triton X-100等；

2) 其他严重过敏体质者；

3) 有格林巴利综合征病史者；

4) 未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病患者；

5) 各类疾病的重症患者慎用;

6) 急性发热、急性感染，慢性疾病急性发作的病人，待病愈后接种。

除上述现象外，凡健康状况不适者、禁忌症不易掌握者慎用。

流感疫苗和其他疫苗可以一起打

据介绍，目前咱们用的流感疫苗都是灭活流感疫苗，不含活病毒，可以和其他疫苗同时接种。比如现在65岁以上老年人流感疫苗、23价肺炎球菌疫苗都是免费接种的，这两种就可以一起打，左胳膊一针，右胳膊一针。

但需要注意的是，15月龄以下的婴幼儿要注意，流感疫苗和13价肺炎球菌疫苗同时接种，可能会使热性惊厥发作的风险增加。因此，15月龄以下的婴幼儿，流感疫苗和13价肺炎球菌疫苗最好不要一起打。

打疫苗会有的不良反应

接种疫苗后可能出现发烧，而且注射部位可能会有轻微红肿、疼痛、红斑、硬结等，但是这些都是暂时的现象，而且发生率不高。这些反应通常在1-2天内消失，一般不需特殊处理。

个别人可能有瘙痒、荨麻疹、非特异性皮疹等普通皮肤反应；极个别接种对象出现神经痛、感觉异常、严重过敏等不良反应，所以我们疫苗接种后留观30分钟很重要。

北京市疾控中心专家提醒，出现这些反应时，应及时向接种单位报告，到医疗单位就诊，必要时进行治疗。（李洁）