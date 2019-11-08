全球首个一天一次稳定期慢阻肺治疗的三联吸入制剂在中国获批上市
葛兰素史克宣布，用于慢阻肺稳定期治疗的长效三联吸入制剂“全再乐”(Trelegy Ellipta )(通用名:氟替美维吸入粉雾剂，Fluticasone Furoate/Umeclidinium/Vilanterol, ,100/62.5/25 μg)获得中国国家药品监督管理局的上市批准。全再乐的获批标志着中国慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)患者可以在慢阻肺的稳定期治疗中实现三种药物在同一装置中使用。
全再乐含有吸入性糖皮质激素(ICS)、长效抗胆碱能药物(LAMA)和长效β2受体激动剂(LABA)三种药物成分，通过GSK的易纳器(Ellipta )干粉吸入装置进行每日一次给药。
全再乐是目前唯一在前瞻性研究中观察到能有效减少慢阻肺急性加重住院率的三联药物(vs.LAMA/LABA);更重要的是，全再乐也是目前唯一的在前瞻性研究中观察到能显著降低慢阻肺患者全因死亡率(vs.LAMA/LABA)的三联制剂。
中国工程院钟南山院士表示，“慢阻肺是一种常见但危害性很大的慢性肺部疾病，它就像高血压和糖尿病一样，需要长期坚持规范用药，才能取得稳定的疾病控制效果。
最新数据显示，中国约有近一亿人罹患慢阻肺，且近年来的患病率显著增高，40岁及以上人群的患病率由2002年的8.2%上升至13.7%。由于疾病知晓率、诊断率低，慢阻肺已经成为我国居民第三位主要死因，给中国的公共卫生医疗系统带来了巨大的挑战。
GSK新兴市场高级副总裁，中国区业务负责人 Fabio Landazabal表示，“我们致力于不断优化呼吸疾病管理，全力为中国患者提供个体化治疗方案。将不遗余力地提高全再乐在中国市场上的可及性，使中国慢阻肺患者尽快从这项创新疗法中获益。”
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