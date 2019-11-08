发展中医药服务质量评价体系 助力中医药现代化
近日，习近平总书记对中医药工作作出重要指示，要求遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化。当前，中医中药还未能很好地被患者接受，也未能充分发挥作用，其中，中医药难以定性、定量是重要原因之一，这迫切需要建立一套现代化的中医药服务质量评价体系，推动中医实现现代化、产业化。
建立中医药服务质量评价体系有利于中医药健康规范发展。从临床上看，服务质量评价体系能够指引医护人员和管理者找出服务的不足，有针对地改善服务质量。从患者的角度，评价的结果可以指引就医选择，反过来也会间接激发医疗从业人员改善服务质量。从学科上看，建立一套与西医相互补充的质量评价体系，有助于阐明中医药的特色理念和成效，建立学科自信。此外，评价体系的建立将有助于对投入和产出进行长期的定量分析，以便更好地帮助政府形成决策。
当前，建立质量评价体系迎来大好时机。国务院《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》明确提出，为保障中医药服务质量安全，实施中医药标准化工程，完善中医药标准体系。中医标准化不是取代个体医生的实践经验和独立思考，而是为医生提供着眼于临床疗效真实性和有效性的决策参考。今年年初，国家中医药管理局出台了95个中医优势病种的中医临床路径和中医诊疗方案，这其中的很多内容就可以转化为质量指标。
另外，我们正处在一个有利的经验和技术环境。前卫生部印发的《三级综合医院医疗质量管理与控制指标（2011年版）》虽然本身并没有特别适用于中医药的指标，但围绕其内容和实施的讨论为我们当前的工作提供了宝贵的经验。2014年“中医住院病案首页”作为国家卫生行业标准的一部分也为大规模数据采集提供了条件。
制定中医药质量评级体系需要密切联系国情。首先是评级体系的复杂程度要适中。质量评价的成本其实非常高。我们体系的建立应当选择重点的领域，同时要避免复杂的算法和数据收集，不能占用过多本来就紧张的医疗资源。
其次不能唯绝对分值是瞻。实践中会有各式各样的问题和掣肘，患者也有选择治疗方案的权利。在数据收集以及统计处理上，应当让质量指标的计算、解读更为合理。同时注重动态变化，单次质量评价的得分固然有参考价值，但更重要的其变动趋势，因为质量评价的本意是促进质量提升。
此外，奖惩方案要合理。医疗不是自由市场，要考虑社会服务和公平。在评价的初始阶段，补助可能更应向处于劣势的医疗机构倾斜。医护人员是具有高度社会责任感的专业人士，不能使用简单的“大棒加萝卜”的奖惩机制。
最后，应大力加强中医药用药安全的研究，建立中药副作用以及药物相互作用的统一数据库，进一步丰富评价体系。
当前，中医药发展迎来了很好的历史机遇，广大中医药工作者应当以此为契机，通过建立质量评价体系助力中医药发展规范化，标准化，努力肩负起发扬中华传统文化的重大责任。（小翘 正正）
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