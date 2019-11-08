好医生集团独家总冠名2019西昌国际马拉松
近年来，随着全民健身的热潮掀起，马拉松赛已成为全民健身的新时尚，也是当前最热门、参与人数最多的运动项目。
据悉，2019好医生集团·西昌邛海湿地国际马拉松赛将于11月9日7点30分在西昌市火把广场准时鸣枪开赛，本次赛事由中国田径协会、四川省体育局、凉山州人民政府主办，四川省田径协会、凉山州体育局、西昌市人民政府承办，设全程马拉松、半程马拉松及迷你马拉松三个项目。
从好医生集团获悉，前不久，好医生集团确定“牵手”2019西昌邛海湿地国际马拉松赛，成为该赛事的总冠名品牌，助力全民健康。
今年好医生集团·西昌邛海湿地国际马拉松赛自开放报名以来，得到了全国跑友以及西昌市民、国外马拉松爱好者的热烈响应与踊跃报名。据西昌马拉松赛事组委会相关负责人预估，今年参赛选手还将较去年有所增加，预计达30000人。
好医生集团此次与西昌马拉松的成功“牵手”，也是支持全民健康，助力健康中国的一项重要举措。
值得一提的是，“关爱大众健康”的好医生集团作为本次赛事的总冠名单位，在大赛当天也将组织“好医生跑团”参赛，以展示好医生人积极向上、坚持到底的马拉松精神风貌，倡导全民健身，助力健康中国。
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