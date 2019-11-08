第十四届中国成长型医药企业发展论坛在南昌举办
11月7日，由中国医药物资协会主办的第十四届中国成长型医药企业发展论坛暨中国医药物资协会成立三十周年庆典在南昌举办。
中国医药物资协会常务副会长、益丰大药房连锁股份有限公司董事长高毅表示，成长论坛一直以引领和践行“共商共建共享，建设健康中国”为使命，为所有参与的医药企业家和相关领域的有识之士，提供机会、平台，建设“行业之家”，强特色、补短板、谋全局、创品牌，并在此过程中体会“执业、执道、执着”的成长之乐、体验“变幻、变式、变革”的成长之痛、体悟“自信、自强、自律”的成长之道。
“发展与服务正成为医药行业当下的两大热点。多年来，中国医药物资协会和成长论坛一直关注、重视责任、质量、创新、发展，本届大会将围绕“成长力 新格局”的主题，锁定“中国医药产业高质量发展”旋律，展开广泛而深入地对话、探讨，广泛聚合平台优势、资源优势、产业优势、服务优势，谋划未来、打造未来、引领未来。”高毅表示，“成长论坛是一个包容、共融、持续创新的大平台，服务成长、服务大众、服务世界，与南昌历久弥新的城市魅力、文化底蕴相得益彰。“
中国医药物资协会副会长、华润江中制药集团有限责任公司党委书记、总经理卢小青表示，在论坛的牵引和助力下，必将引领行业进一步凝心聚力、达成共识、众谋发展，取得更加丰硕的成果。
论坛开幕式上，主办方特别颁发了“金叶奖·年度风云人物奖”以及“金叶奖·中国医药终身成就奖”，向为中国医药行业发展、医药企业建设不懈奋斗的业界专家及企业家们致以崇高敬意和由衷感谢。
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