行业标准化进程加快 东莞医美进入“点单时代”
2019年11月5日，“医美行业明码标价标准论坛（东莞站）暨壹加壹项目价格服务点单SAAS系统发布仪式”举办。
中华医学会医学美学与美容学分会主任委员，解放军总医院口腔医学中心主任刘洪臣，东莞市整形美容外科分会主任委员刘玉生，东莞市标准化协会会长罗锐球，中国整形美容协会技术标准与质量控制部主任刘琳琳，人民健康网社会办医部副主任谢尚梁，时代天使首席医学官田杰等嘉宾出席论坛。
目前，中国医美行业还存在许多问题。除了假医生、假耗材、假机构“三大毒瘤”之外，项目混乱、价格不透明，甚至涉及传销，都是部分医美机构被诟病的主要原因，医美行业面临着信任危机。
伴随着社会经济的高速发展和人们对于美的需求不断增长，医美行业改革初期任务严峻性日益凸显，并伴随着突发性、多样化、复杂化等一系列特点接踵而至，很多行业发展问题亟待解决。
此次，医美行业明码标价标准论坛旨在促进医美服务价格透明化、服务项目清晰化，杜绝项目混乱和价格欺诈现象，打造医美行业明码标价诚信新风。
论坛上，嘉宾分别就如何加强行业监管及让消费者明明白白消费等议题进行探讨。刘洪臣表示，中国整形美容协会近期正在组织专家加紧制定行业标准，除了手术技术标准外，价格规范也将是行业监管的重点。刘玉生指出医美机构需自觉落实国家政策，并就如何加强医疗质控管理提出了建议。他强调，医美行业明码标价势在必行。
由壹加壹医美自主创新研发推出的“壹加壹项目价格服务点单SAAS系统”在东莞壹加壹正式发布，并将在壹加壹旗下13家机构逐家投入使用。该系统将整形项目按科室进行归类，清晰展示项目种类和具体项目内容，各类项目及组合套餐明码标价，开启东莞医美机构点单消费的时代。刘洪臣表示，SAAS系统明码标价为未来医美行业建立公平公正透明的医美服务价格体系奠定了基础，建立专业、规范、完备的行业标准体系，不但是行业创新的源泉，也是全行业未来朝着规范、健康、可持续发展的重要保障。
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