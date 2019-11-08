压力锅留神爆裂隐患
近期，广东省市场监管局对55批次压力锅进行了质量监督抽查。其中不合格4批次，都是“破坏压力”一项出现问题。
破坏压力不合格的压力锅安全系数较低，存在爆锅隐患，使用寿命也相对较短。导致破坏压力不合格的原因可能是金属铝材料或不锈钢材料刚度偏低，在高压作用下容易变形；其次可能是压力锅结构设计不合理，密封性能较差。4批次不合格产品分别为：广东万嘉福电器有限公司生产的铝压力锅/铝合金压力锅（A28-11.0-80）；信宜市亿家缘厨具制造有限公司生产的铝压力锅/多保险高压锅（A32-14.5-70）；佛山市品凯金属制品有限公司生产的铝压力锅/多保险压力锅（A22-5.0-70 A22cm-3型）；中山市锐宝不锈钢制品有限公司生产的不锈钢压力锅/U型不锈钢压力锅（AS20-4.0-80）。（赵可佳集纳）
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