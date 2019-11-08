硝酸甘油不是常规治疗药

门诊中经常有心绞痛患者表示，平时会随身备着硝酸甘油，发作时就含一粒。但从最开始吃一粒缓解症状，变成两粒，到后来吃三粒几乎都没有药效，是不是意味着病情变重了？

宋先生今年66岁，两年前植入三枚支架，期间严格按照医嘱用药，饮食规律，戒糖少盐少油，每晚还运动1小时，病情从未再发作。今年，因为一次意外，患者情绪波动非常大，两个月后发现又有了心绞痛症状，胸口闷疼，大汗淋漓，自行含服硝酸甘油后缓解。后来又疼过几次，可吃药也不管用了，马上来医院就诊。

需要提醒大家，硝酸甘油不是万能的，不能用作治疗。因为它药效持续很短，人对它很容易产生耐药性，吃过几次后就不起效了。所以，硝酸甘油一般用于急救。另外，硝酸甘油只对冠心病导致的心绞痛有效，对于其他原因导致的心绞痛或胸痛是无效的，甚至会加重病情。

有的患者吃硝酸甘油不管用与服用方法不当有关。该药一定要在舌下含化，因为舌下的毛细血管比较丰富，能很快吸收进入血液而发挥药效。如果口服，药物会有一个首过效应，这样不能快速发挥作用，自然起不到急救效果。服用姿势也有讲究，患者应尽量避免平卧、站立等姿势，最好是坐着含药，含药后坐着休息一会儿再起来。一般来说，心绞痛发作时，立即舌下含化一片硝酸甘油，1~2分钟就可以起效，若没有效果，可继续含化一片，最多不可超过3次，每次间隔5~10分钟。如果3次之后还不见效，并伴有面色苍白、四肢厥冷、大汗等情况，要警惕急性心梗，要及时去医院。▲