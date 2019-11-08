虽说人际交往中不应向对方要求过多，但每个人心中都有一个理想好友的样子，他可能是温暖的，也可能是睿智的。大多数人会希望好友有什么品质呢？全球教育组织“校园生活”在其官方网站上就整理出了一些条目。

第一，好朋友应该懂得示弱。他们不会力图证明自己有多么强大和成功，相反，他们会坦然说起自己的尴尬事，还有那些自己不擅长的东西。他们所暴露的失败、悲伤、脆弱，其实是在表明他们有多信任你。中国科学院心理研究所研究员张侃补充说，这点在东西方文化上会有一些差别，比如，我国传统文化中认为，“示弱”并不应当是生活中的首选项，所以会有“报喜不报忧”的说法，而西方国家则认为，示弱并倾诉没什么大不了。但不能否认的是，朋友间示弱是一种表达信任的方式，这也能检验一个人是否为真的朋友。

第二，好朋友能做到真正的关心，无论你遇到的是悲伤、苦恼或困境。他们不会因为你奇怪或愚蠢的举动而大惊小怪，也不会随意作出评价，更不会严厉甚至苛刻地戳你的痛处。因为他们能够换位思考，知道你和他们一样，都有很多不完美之处。

第三，真正的朋友都很靠谱。面对你的一点成绩，他们不会阿谀奉承；面对你的懦弱，他们也能理解，知道人有时会轻易放弃自己的观点，还可能低估自己处理问题的能力；面对你的敏感领域，他们懂得温柔以对；面对你的窘迫，他们还会让你学会自嘲。对国人来说，能否在你身处困难时伸出援手，是检验友谊的重要标准之一。

第四，好朋友能帮你建立良好的自我认知。在自我探索的道路上，你会遇到很多难以理解的问题，可能会莫名其妙地感觉焦虑迷茫，找不到自己的目标。甚至有时，你脑子里会冒出一些强烈的想法，却怎么也弄不明白为什么这些想法如此重要。此时，好朋友会坐下来，耐心倾听，帮你分析情况，找出其中的原因。

第五，好朋友能够帮助你思考。不得不承认，有些情况下你不知道自己想的到底是什么，而好朋友能帮助你拓宽思路，发现为什么某些问题很重要，从而得到针对这些问题的合理解决方法。他们能在你不相信自己的时候，看到你的潜力。

第六，真正的朋友会帮你爱上自己。好朋友能够从你无法看到的角度来欣赏一个人，多数情况下，你总是看到自己的劣势和短板，却看不到讨人喜欢和吸引人的一面，因此，你需要一个朋友。

要提醒的是，一个真正的朋友不一定是相处了很久的人。张侃说，就像古语“话不投机半句多”所描述的，交友与相处时间并无太大关系。不仅如此，真正的友谊还会让你不自觉将朋友说话的方式、微笑的方式、热情的样子留在心里，即使未来远隔千里，很久都不联系，也丝毫不会减损这份友情。