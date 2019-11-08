国家老年医学中心、北京医院神经内科主任医师 高 平

老痴与抑郁都是老年期易患疾病，二者关系密切。一方面，抑郁、尤其是老年期抑郁是老痴的高危因素之一；另一方面，抑郁症状本身也可能是痴呆综合征临床前阶段的早期变化，痴呆阶段的患者也常伴有抑郁症状。抑郁可能提供了一个老痴防控的临床机会之窗，可以密切监测高危个体，并有可能引入干预措施来预防或减缓认知下降，但并非所有带抑郁症状的老人都会出现认知障碍或老痴。

老痴最主要的病理改变是大脑中一种被称为淀粉样蛋白的物质沉积，因此，鉴别抑郁与老痴最可靠的方法是进行脑部PET扫描，查看是否有异常的淀粉样蛋白沉积。但是，此方法目前价钱比较昂贵，临床上并未广泛使用，国际上也不推荐作为常规检查项目开展。那么，我们是否就一筹莫展了呢？也不是，临床上我们通过观察、仔细询问病史，结合详细的神经心理评估和治疗反应，还是可以进行鉴别的。

抑郁和老痴在表现上有一些明显不同。抑郁症患者对自己的记忆障碍等认知缺陷有清醒的认知，甚至常把症状夸大：“我什么都记不住，太可怕了”，来就诊时也是一脸愁容，主诉非常多且迫切。真正的老痴患者往往对自己的疾病没有清楚的认知，不觉得自己有病，常常是家属发现患者有问题，带来医院就医，患者本人比较漠然，觉得“没什么问题，什么都能自己做”，对医生安排的检查和治疗也常有抵触，不愿意配合。神经心理评估方面，两者也有不同，抑郁症患者以心境障碍突出，认知功能下降相对较轻；而老痴患者以记忆障碍等认知缺陷、日常生活能力受损为突出表现。抑郁症患者接受正规抗抑郁治疗后，认知功能下降可显著改善；而老痴患者则不然，通常一旦诊断，认知功能就会呈进行性下降。

如果老人出现以上的症状，不用惊慌，请及时到医院记忆障碍门诊就医，请专业医师进行检查、评估和正规治疗最为重要。