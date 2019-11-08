英国最新研究表明
上完厕所不洗手 脏过吃生肉
近期，《柳叶刀-传染病》杂志一项英国东安格利亚大学的研究表明，与食用生肉或未煮熟的肉相比，上完厕所不洗手更可能传播具有抗药性的大肠杆菌。这种致命细菌最常见的传播途径就是粪便颗粒。
去年，美国疾控中心对近3000例大肠杆菌病例进行了调查。研究人员证实，一种类型的大肠杆菌（超广谱β-内酰胺酶大肠杆菌）最难治疗。它存活在人类和动物的肠道中，但不会在人类和动物间交叉传播，最主要的传播方式就是人类间的粪-口传播，即从一个人的粪便传至另一个人的嘴中。这种大肠杆菌大部分是无害的，但有一些繁殖快的菌株会引起食物中毒症状，如腹泻和呕吐、泌尿道感染和血液感染，严重者甚至有死亡风险。
专家表示，虽然这种细菌具有致命性，但防御它很简单，就是上完厕所（尤其是公共厕所）后洗净双手。洗手时，注意手腕、手指缝、大拇指等都要涂肥皂搓洗。曾有研究显示，如厕后只在水龙头下随便冲冲，湿漉漉的双手反而会滋生更多细菌。（赵鹏程 编译）
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