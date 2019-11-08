棕榈油调血脂，没优势

华南农业大学食品学院教授 赵力超 □ 庞晓慧

最近，一篇名为《真相：纯棕榈油能调节血脂》的文章引发很多人关注。该文称：“近年来有研究证实，纯的棕榈油有助调节血脂。”事实真的如此吗？

棕榈油是从油棕树上的棕榈果肉中压榨出的油脂，在非洲和东南亚有悠久的使用历史，目前主要产于东南亚。棕榈油的脂肪酸构成以棕榈酸（饱和脂肪酸）和油酸（不饱和脂肪酸）为主，分别占总油脂组成的41.3%~46.3%和36.7%~40.8%。与传统植物油花生油、大豆油、菜籽油等相比，棕榈油饱和脂肪酸较高，不饱和脂肪酸较低，不是理想的健康油脂。

在一些试验中，棕榈油确实展示了“调节血脂”的作用。但是，跟其他植物油相比，它并没有优势。有人对患有轻度高血脂症且年龄在55~75岁的男性进行了棕榈油膳食和高油酸葵花籽油膳食随机交叉试验，研究结果表明棕榈油对血脂的调节作用不及高油酸葵花籽油；还有人对19~42岁的年轻女性进行了棕榈油和普通葵花籽油膳食干预，结果也发现普通葵花籽油对血脂的调节作用要优于棕榈油。很多研究还显示,棕榈油对心血管指标有不利影响。

因此，到目前为止，棕榈油是否能降血脂在学术界还没有达成统一，大家不要盲目追捧。