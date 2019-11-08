教你做菜 豆酱焖羊肉

原料：羊腿肉500克，土豆1个，胡萝卜1根，紫皮洋葱半个，姜2片，葱1大段，大料、香叶、干红辣椒、小茴香、料酒、黄豆酱、生抽、老抽、糖、 盐适量。

做法：1. 羊腿肉洗净切块，土豆、胡萝卜、洋葱去皮切块，大葱切成大段，姜去皮切片备用。2.锅中倒入油大火加热，待油4成热时，放入葱段、姜片。用中火煸炒出香味后，放入羊肉，继续用大火煸炒，当羊肉颜色变白后，倒入料酒、黄豆酱、生抽、老抽和糖炒匀。3. 将炒好的羊肉换到汤锅中，倒入可以没过羊肉的开水，煮开后用勺子撇去大量的浮沫。4.放入大料、香叶、干红辣椒、小茴香后，再次撇去浮沫，然后改成小火，盖锅盖煮1个小时。5.加入切好的土豆和胡萝卜，用大火继续煮10分钟左右。6. 临出锅前放入洋葱，汤汁收浓稠后，即可关火。食用前撒上香菜。

提醒：1.炖肉加水时，尽可能加入开水，炖好的肉口感更嫩。2.土豆、胡萝卜要等肉煮好后再加入，否则加太早了，肉还没有熟，土豆都烂在汤里了。