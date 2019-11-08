蔬菜越丰富，孩子越爱吃
孩子不爱吃菜很正常，但很多家长因此就尽量少做是不科学的。近期，一项澳大利亚的新研究发现，让餐桌上的蔬菜种类丰富起来，孩子就会慢慢接受它们，越吃越多。
澳大利亚联邦科学与工业研究组织阿斯特丽德·波尔曼博士的团队招募32个家庭参与试验，家中孩子的年龄在4~6岁之间。这些家庭的一个共同特征是蔬菜消费量很低。参试家庭被分成三个小组：第一组在餐桌上增加一种蔬菜；第二组为孩子提供多种多样的蔬菜；第三组不改变饮食习惯。研究共持续5周时间，结果发现，餐桌上提供多种蔬菜的第二组家庭中，孩子对蔬菜整体接受度显著增加，蔬菜消费量从每天0.6份增加到1.2份。相比之下，第一组和第三组家庭的孩子蔬菜消费量无显著变化。研究结束后的3个月随访期内，第二组家庭的孩子依然保持了吃菜的习惯。研究报告发表于《营养学教育和行为杂志》上。
阿斯特丽德·波尔曼博士指出，食物偏好主要是后天养成的，但父母往往会因为孩子不喜欢吃菜就纵容他们。该研究为改善孩子蔬菜摄入不足问题提供了有效策略。▲
（楼琳娜）
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