古树茶,多是商家炒概念

受访专家：中国农业科学院茶叶研究所研究员 林 智

在茶叶市场上，“古树茶”“古树纯料”“古树头春”等打着“古树”招牌的茶叶备受追捧。然而，近日央视曝光，很多所谓的“古树茶”其实是普通茶冒充的，价格却翻了很多倍。有些商家称，有时候连自己都分不清哪些真哪些假。很多人好奇，如果是真的古树茶，其品质就会更好吗？

中国农业科学院茶叶研究所研究员林智告诉《生命时报》记者：“物以稀为贵，超过百岁的长寿老人很稀有，同样树龄超过百年的茶树也很稀有，所以备受追捧。”然而，现在关于古树茶还没有系统的研究，茶叶行业也不存在“茶树越老，茶叶越好”的说法。茶树是有生命周期的，从自然规律来说，也要经历“幼年—成年—衰老”这几个过程，百岁及以上茶树一般都处于衰老期，所以此时的茶叶是否比成年期的更好，还是未知数。因此，“古树茶”只是个概念，并不能确定比其他茶叶更好。

茶叶的品质一般通过以下两方面进行评定，理化品质检测和感官品质评价，前者包括农残、重金属等质量安全指标，如茶多酚、咖啡碱、氨基酸、水浸出物等生化指标；后者包括色（干茶色泽、汤色）、香（香气）、味（滋味）、形（干茶外形）等。值得注意的是，茶叶营养高并不一定代表品质好，例如有的茶叶虽然茶多酚含量很高，但口味却很苦，因此这种就不能被说成是“好茶叶”。茶叶的品质与很多因素有关：第一，地理位置。俗话说“高山出好茶”，例如安徽黄山毛峰、江西庐山云雾茶，四川蒙顶黄芽等。茶树原产地在我国西南部多雨潮湿的原始森林中，在进化过程中，逐渐形成了喜温、喜湿、耐阴的特点。而高山无污染且独特的环境特色正好满足茶树对于生长的需要。第二，茶叶原料。除了乌龙茶、黑茶，一般来说茶鲜叶嫩度越高、品质越好。第三，加工工艺。一般要求按照标准工艺加工，各道工序工艺参数要控制精准，品质控制达到国家标准规定。第四，储存环境。成品茶水分一般要求控制在6%以下，如果储存环境潮湿，其香味和生化成分都会有显著变化，严重影响其品质。

对于如何挑选茶叶，林智给出了以下建议：1.首选正规厂家、符合国家标准的；2.根据自己口味选择，尽量品尝一下要买的茶叶；3.不同茶叶有自己的选购标准，购买前最好先在搜索引擎上了解一下该茶叶的相关知识，例如名优绿茶、红茶尽量选春茶、嫩度好的茶叶；乌龙茶可以选春茶、秋茶等。（记者 李 爽）