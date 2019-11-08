学校食堂“陪餐制”需用心落实
张培胜
校园食品安全是社会关注的热点。近日，教育部就校园食品安全工作举行发布会，要求严格落实学校相关负责人陪餐制度，提高学校食堂“明厨亮灶”覆盖率，对学校食堂实行可视化监督。
今年3月份，教育部出台《学校食品安全与营养健康管理规定》提出，中小学幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，有条件的中小学幼儿园还应建立家长陪餐制度。但现实中，一些学校只将“陪餐制”停留在嘴上，很少落实到实际行动中。学校相关负责人更多是做做样子，食堂安全监管仍不到位。这种表面上的“陪餐”，反映出一些学校作风不实，学校相关负责人素质不高。
要求学校相关负责人陪餐，目的就是要学校领导重视校园食品安全，在食堂管理、食品卫生方面下足功夫，让学生健康有保障。落实学校相关负责人“陪餐制”，要用心去“陪”，仔细检查食堂环境卫生、工作人员卫生和饭菜质量，发现不符合食品安全标准的环节，立即着手整改，并及时报告市场监管部门协助处理，使食品安全措施能够真正落到实处。同时，要用心去品尝饭菜味道，了解学生对饭餐的意见和建议，指导食堂加强管理，强化营养搭配，满足学生们的口味需求。另外，学校相关责任人陪餐，还能以正确的用餐方式、就餐礼貌、节约用餐等习惯，引导学生养成文明就餐良好习惯，树立良好品德。
用心把食品安全落到实处，切实维护学生的健康，是落实“陪餐制”的出发点和落脚点。只有用心去“陪”餐，用心关心孩子的健康，“陪餐制”才能成为学生健康保护的屏障。
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