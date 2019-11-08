网上卖药专治“疑难杂症”骗了3800余人1000余万元

11月7日，太原公安万柏林分局召开新闻发布会：经过3个月的深度研判和固定证据，太原警方捣毁一个长期隐匿在广州市的特大网络电信诈骗团伙，缴获假药80余箱，串案3000余起，涉案金额1000余万元。

8月13日，太原警方在网络巡查过程中发现一条自称“中医世家能治疗前列腺疾病”的广告，民警通过虚拟身份与其提供联系方式进行交流，发现其行医资质和中医身份疑似伪造，于是立即对线索展开深挖。“为了弄清此网络诈骗团伙的行骗套路，我们对在该网站看病的大量群众进行了走访调查，发现骗子的看病方式竟然是通过微信。”警方介绍，在通过广告信息吸引患者的关注后，骗子冒充所谓的中医世家谎称能治疗前列腺、补肾等疾病。此后，所谓的“大夫”先通过微信给患者进行会诊看病，再向患者销售“补肾贴”“排毒贴”“黑皮套”等虚假偏方，并以快递到付的形式将药物寄送到客户手中。考虑到此案的涉及被骗群众较多，太原警方立即成立了“8·13”专案组对此犯罪团伙展开连续3个月的缜密侦查。

10月31日，专案组民警远赴广州市番禺区，一举打掉长期隐匿在广州市番禺区，以罗某(男，23岁，四川省广元市人)为首的网络诈骗团伙。抓获团伙成员布某、丁某等16人，现场缴获涉案电脑22台，作案手机60余部，假药80余箱。经查，2019年5月，该团伙以广州盛通传媒有限公司为掩护，郑某斌（在逃）通过在网络发布中医世家可医治疑难杂症以及相关保健品的虚假广告，对群众进行诱导；财务管理员布某对客户进行统计、筛选后并将事前准备好的诈骗话术、联络手机、微信号和具体客户分配给李某等其他业务员；业务员根据客户不同需求冒充中医世家身份骗取客户信任，并向其销售具有补肾、排毒养颜等虚假功效的“补肾贴”“排毒贴”“黑皮套”等保健品，通过分工协作、层层套路，诱骗当事人花钱。2019年5月至今，该团伙以网络诈骗形式骗取受害群众3800余人，串案3000余起，涉案金额1000余万元。目前，该团伙16名犯罪成员已被太原警方依法刑事拘留，另外一名主要犯罪成员郑某斌正在全力追捕中，案件仍在进一步深挖中。

民警在此提醒广大群众：如今多数网上医疗机构打着“网络咨询”的名义来进行网上诊断，但是，网上看病存在网上医生资质难认定，网上诊断容易存失误，网上一些医疗平台的可信度也有待验证。此类受骗者多为中老年患病朋友，大家要克制求“医”心切的心理，多学习了解新型诈骗手段，提高防范意识，涉及投资理财和养生保健问题，要向正规金融和医疗机构咨询，不要被高额回报、虚假宣传诱惑。遇到与钱有关的问题，要多与子女、朋友或者民警商量核对，不要轻易转账，谨防上当受骗。（记者 辛戈 通讯员 温强）