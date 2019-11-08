让医保卡有序“漫游”

医保异地流动是合理、有序就医服务的共享，有利于保障人民群众的健康需求

很多人曾梦想在异地看门诊、住院，跟在参保地一样实时报销。今年9月底，在长三角地区41个城市，这一梦想变成了现实。

长期以来，医保不随人走、报销手续繁琐等现象，给异地就医的人们增添了很多麻烦。今天的中国是流动的中国，随着城市化进程加快，全国流动人口规模超过2.4亿人，跨省异地就医报销问题愈加凸显。2016年底，我国启动跨省异地就医住院费用直接结算工作，跨省异地住院的参保人备案后住院费用实时结算，大大方便了参保患者。目前，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算人次突破300万，跨省异地就医定点医疗机构数量超过2万家，受益人次不断增长。人们期待，跨省异地门诊费用直接结算早日破题。

近年来，长三角地区不断加快公共服务体系建设，在全国跨省异地住院费用直接结算的基础上，41个城市率先实现跨省异地门诊费用直接结算，相当于给医保插上了翅膀，为人们异地就医报销提供了极大的便利，外地人医保报销变得像当地人一样方便，跑腿、垫资成为历史，医保报销更加便捷。相对于住院费用直接结算来说，跨省异地门诊费用直接结算更为复杂，涉及的医疗机构更多，项目更多，结算频次更高。在各地医保目录尚不统一、待遇差别较大、统筹层次较低、信息系统建设进度不一的情况下，需要补足、完善、提高的“功课”较多，需要协调的利益环节更多、更广。此次长三角地区异地门诊直接结算打破利益格局，打通三省一市医保网络，实现统一标准、统一接口的“一卡通”，异地看病报销“一次不用跑”，这样的做法值得点赞。

改革既需要勇气和决心，更考验能力和智慧。信息系统的升级改造、医保统筹的层次提升、医保结算的统一标准等，首先需要硬件上实打实做好，实现互联互通。从另一个方面来说，如何防止越来越多患者涌向大城市大医院就医？相对欠发达地区的医保基金，能否承受住新的挑战？如何对就医行为进行监管，遏制过度医疗，引导人们合理就医？这些都是需要考虑的问题。为此，长三角地区进行了长达一年的试点，并对试点的大量数据进行了测算，创新了管理模式和方法。比如，采用“就医地目录，参保地政策”的支付方式；就医地将异地就医患者纳入属地管理范畴，从而加强监管，引导形成合理就医秩序，防范欺诈骗保行为；大城市与其他地区手拉手共建，推动优质人才、技术等进入医疗资源薄弱地区。

长三角地区异地门诊直接结算的探索实践，对其他地区是有益的借鉴。人们盼望在更大范围内门诊和住院都能实时报销，“卡随人走，服务随行”。不可否认，医保的可携带性不断增强是大势所趋，特别是在信息技术高速发展的今天。然而，医保异地流动并非医保卡的无序漫游，而是合理、有序就医秩序下的资源共享，不可单兵突进、一蹴而就。一方面，落后地区的待遇水平需逐步提升，有能力兜住因大城市就医增多带来的医保基金风险，保障异地就医人员的需求；另一方面，须配合分级诊疗制度推进，区域内药品耗材招采制度、医保支付制度、医疗体系管理制度等方面配套改革也要跟进，在提高医保基金管理质量的同时，不断提升医疗服务水平。反过来，越来越均质化的医疗服务将有助于实现分级诊疗，减少大量无序到大城市就医的行为，“三医”形成良性联动，从而最大限度地减少基金风险，提高运行绩效，保障人民群众的健康需求。

医保卡实现有序“漫游”，将稳稳地托起亿万人民的健康梦！

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 19 版）