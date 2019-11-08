都在让你多喝水，人体一天到底应该需要多少水呢？

很多人都觉得多喝水、常喝水有益于身体健康，比如多喝水能减肥、多喝水能排毒，多喝水对身体好……那么，喝水真的是多多益善吗？我们平时所说的“多喝水”到底是喝多少水呢？

水是我们人体正常运转必需的物质，可以起到帮助人体调整体温、润滑器官与关节、溶解运输养分以及排除体内废物等作用。虽然水对人体的健康起到非常重要的作用，但是喝水并不是越多越好。如果水喝的太多，超出了肾脏的排水量，肝脏、肾脏不好的人有可能会出现水中毒现象。另外，如果水喝太多，排出的又少，血液中水含量增多，若不及时为身体补充钠，可能会导致血液中钠盐的含量降低，进而影响身体机能。除此之外，饮水过多可能会出现浮肿现象，增加身体负担。

那么，成年人每天到底需要多少水呢？一般来说，人体的补水方式主要有三种形式，一是直接饮用进体内的水，第二是摄取食物中的水，第三就是人体的内生水，也就是蛋白质、脂肪和碳水化合物等在代谢时产生的水。根据我国膳食营养参考指南，在没大量出汗和环境湿度基本适宜的情况下，成年男性和女性每天维持人体正常运转所需要的水的总量分别为3000ml和2700ml左右，其中大概每天会有300ml是来自于人体代谢产生的水。其余的就是通过直接饮水和从食物获取，正常情况下每天应饮水1500~1700ml左右，如果一个杯子的容积是200ml，一天喝八杯水就比较合适。剩余的水分就是人体通过食物来获取的了，大约1000ml。食物中水的主要来源是蔬菜和水果，除此之外，日常生活中粥、米饭、牛奶还有鱼虾等食物也都含丰富的水量，都是人体水分的良好来源，所以我们应该合理搭配营养、做到均衡饮食。

所以，正常情况下成人每日的饮水量大约为1500~1700ml。但是，每个人具体喝多少水应该要根据自身实际情况来定，饮水量也与生活方式、饮食内容和身体状况等因素有关，需要根据自己身体的需求做出相应的行动。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。