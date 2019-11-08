吃猪蹄真的能补充胶原蛋白吗？告诉你真相

近年来，补充胶原蛋白已经成为很多女性抗衰老的手段之一。目前，在市场上，补充胶原蛋白的方式多种多样，比如很多商家会宣传口服胶原蛋白、涂抹胶原蛋白等等。除此之外，我们在日常生活中最经常听到的就是这样的说法：女性要多吃些猪蹄，猪蹄可以补充胶原蛋白，能够美容养颜等， 广大女性朋友们对于吃猪蹄补充胶原蛋白这一方法也确实是深信不疑。那么，吃猪蹄真的可以补充胶原蛋白吗？

胶原蛋白是人体皮肤、骨骼和肌腱中的主要结构蛋白，是结缔组织的主要成分。胶原蛋白对于皮肤的作用，就是填充在真皮之间，撑起皮肤组织、增加皮肤紧密度、使皮肤紧绷富有弹性。胶原蛋白亲水性很强，还可以使皮肤保持水润。

随着年龄的增加，皮肤中胶原蛋白含量会逐渐下降，皮肤缺乏胶原蛋白，就会失去弹性并变薄，出现皱纹、皮肤松弛和干燥等。胶原蛋白和人体的所有蛋白质一样，是需要身体自己合成的。吃进去的胶原蛋白，经过人体消化系统会被分解成多肽、二肽和氨基酸等，氨基酸随着血液运动，参与人体的各种生理活动，再合成人体必需的蛋白质（包括胶原蛋白）。这就意味着胶原蛋白进入人体后，会被消化分配到身体的各个组织器官和细胞质，吃进去的胶原蛋白并不能被人体直接补充到皮肤里。

那么，吃猪蹄补充胶原蛋白的效果如何呢？猪蹄里确实含有胶原蛋白，但是猪蹄中的胶原蛋白含量并没有大家认为的那么多，胶原蛋白只存在于猪蹄的表皮层，表皮之下是大量的脂肪。猪蹄中含有的大分子胶原蛋白通常以水溶液的形式存在，当人体食用猪蹄后，人体的肠胃道系统同样会将猪蹄的胶原蛋白分解成机体所需的各种氨基酸，不会直接以胶原蛋白的形态补充到人体的皮肤中。

另外，想通过吃猪蹄的方式补充胶原蛋白往往会得不偿失，因为猪蹄的胆固醇含量高、脂肪多，食用过多会引起肥胖问题，还会增加高血压的风险。人体胶原蛋白的合成需要大量的氨基酸，并且在足够的维生素C参与下，才能够将氨基酸形态重新组合形成人体的胶原蛋白。这就需要我们在日常生活中追求营养平衡、生活规律，摄入足量的优质蛋白质和水果、蔬菜等营养物质，人体自己就能供给足够的胶原蛋白。

所以，通过以上我们可以发现吃猪蹄补充胶原蛋白是一种比较理想的说法，并不能有效的补充胶原蛋白。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。