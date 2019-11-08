三季度农产品抽检总体合格率97.3%

人民网北京11月7日电 （张桂贵）日前，农业农村部发布第三季度国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息，监测数据显示，今年第三季度全国农产品质量安全水平总体继续稳定向好，抽检蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等4大类产品87个品种130项参数10841个样品，抽检总体合格率为97.3%(按照2018年同口径统计，总体合格率为97.8%，同比上升0.2个百分点)。

据介绍，农业农村部第三季度共监测31个省(区、市)和5个计划单列市，共161个大中城市的827个蔬菜水果生产基地、610辆蔬菜和水果运输车、164个畜禽屠宰场、177个养殖场、770辆(个)水产品运输车或暂养池、955个农产品批发(农贸)市场，蔬菜、水果、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为97.5%、98.9%、97.7%和95.1%(按照2018年同口径统计，畜禽产品和水产品抽检合格率分别为98.1%和97.0%)。畜产品“瘦肉精”抽检合格率为99.8%。

从监测品种看，抽检的64种蔬菜中食用菌、瓜类和甘蓝类蔬菜监测合格率较高，分别为99.5%、99.4%和99.3%，抽检的6种畜禽产品中，猪肝和羊肉全部合格，猪肉、牛肉、禽肉和禽蛋的抽检合格率分别为99.0%、98.9%、94.3%和95.8%。抽检的14种大宗养殖水产品中鳙鱼、鲢鱼和对虾全部合格，大黄鱼、罗非鱼和鳜鱼抽检合格率相对较高，分别为98.2%、98.0%和98.0%。

农业农村部已将监测结果通报各地，对监测发现的突出问题进行督办，要求地方农业农村主管部门有针对性地跟进开展监督抽查，依法查处不合格产品及其生产单位。加大行政执法和刑事司法衔接力度，始终保持高压态势，严厉打击违法违规行为。加强安全用药宣传培训，加大规范用药指导，严格落实安全间隔期和休药期规定，牢牢守住不发生重大农产品质量安全事件的底线，确保农产品质量安全。