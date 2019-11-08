惊！25岁小伙差点截肢 原因竟是深静脉血栓

医学指导/广州医科大学附属第二医院血管外科主任林少芒教授

25岁，正值青春年华，小全没想到自己会突然被推向鬼门关，因爆发性血栓，他下肢血管全堵了，不但面临着截肢的危险，甚至差点丧命！

把他推向险境的是一个在各个年龄段都有可能出现，而且当它“靠近”我们时可能没有任何征兆的“凶手”——深静脉血栓以及随之而来的肺栓塞。

“血栓可发生在体内任何部位的血管内。”广州医科大学附属第二医院血管外科主任林少芒教授指出，静脉血栓可能发生在任何年龄、任何时间，甚至严重威胁生命，大家一定要认清这个躲在暗处的“凶手”，学一学如何远离它。

爆发性血栓让小伙差点丧命

9月中旬的一天凌晨4：30，来自粤东的年轻人小全（化名）打破了广医二院23楼血管外科的宁静。

才25岁、正值壮年的他，入院时呼吸急促，下肢青肿，皮肤都快肿成青紫色了，而且表面温度偏低，足背的动脉摸不到搏动的迹象，但他的心率却高达168次/分！

到底怎么回事？医生在详细询问过程中，揭开了部分谜底。原来小全本身就有糖尿病，但一直没有规范治疗。

半个月前，他还因肾炎在当地住院，回到家后很少活动，在家玩游戏经常是一坐就几个小时。出院不到三天，他的腿就开始有点发肿，却没当回事，直到肿胀越来越严重才去医院就诊。医生为他做了彩超，发现他多处出现极严重的深静脉血栓，当地医院已无能为力。小全赶紧从老家赶到广医二院求医。

到达广医二院时，小全已经出现胸闷胸痛等症状，这是肺栓塞的表现。检查结果显示，小全血糖飙升至27.9毫摩尔/升，酮体（+++），已是酮症酸中毒，血钾高达7.2毫摩尔/升，心脏随时可能骤停。

保命要紧！林少芒教授团队马上将小全转入ICU。经过近十个小时的全力抢救，小全血钾降至正常，生命体征趋向稳定。但林少芒教授团队不敢松懈，一场清除血栓、寻找爆发性血栓原因的“硬仗”马上打响了。经过血管外科团队两周余的全力救治，小全的双下肢肿胀明显减轻，生命体征逐渐平稳，转回普通病房。

身体出现这些症状 提示血栓或已出现

林少芒提醒，如果你的身体出现这些症状，要高度警惕，你体内的血栓已经形成——

1.一条腿看起来比另一条腿肿胀，这种现象常见于小腿。

2.肿胀的肢体皮温增高、发红，这是因为肢体到心脏的血流量减少增加了对静脉的压力，使体液渗透到其他组织中，引起发热、发红等炎症表现。

3.心跳加速、呼吸急促、胸口疼痛等。心悸气促是肺栓塞的常见症状。这是因为肺栓塞会引起缺氧，心脏需要多做功让更多的氧气进入体内，患者在咳嗽时会感觉胸口突然锐痛。

4.患肢疼痛。随着血栓的增加，疼痛会加剧。

5.有类惊恐发作的表现，肺栓塞患者常常感觉极度恐慌，头晕目眩、有濒死感等。

做到这几点防患于未然

如何预防深静脉血栓？

林少芒给出以下几点建议：

1.合理饮食，多喝水，多吃新鲜蔬果，保持大便通畅，规律锻炼，避免久坐。

2.学做踝泵运动，记住两个动作要领：

A.脚尖朝下绷，脚背弓起来保持5~10秒。

B.把脚尖往上勾保持5~10秒。

3.日常衣着：注意衣服、鞋袜不要过紧，避免影响血液循环。

4.高危人群应尽早咨询血管外科医生，主动做筛查，做到防患于未然。听从医生的建议，有必要时穿弹力袜，卧床时双腿抬高15~30度，有利于下肢静脉血液回流。

这几类人要重点防范

“其实，深静脉血栓就在我们身边，随时有可能发生。”林少芒指出，约50%的血栓可能没有任何征兆，它可发生在任何年龄、任何时间，甚至严重威胁生命。

特别是以下几类高危人群更需重点防范深静脉血栓：

1.久坐卧床者：久坐不动，腿部肌肉收缩减少，下肢血流减慢，增加血栓发生的概率，小全就是个典型的例子。

2.服用激素治疗的人群：小全之前因肾炎接受激素治疗，这也是发生爆发性血栓的原因。而《新英格兰医学杂志》上的研究表明，口服雌激素会增加血栓风险。孕妇和产后1~2个月的新妈妈患血栓风险高于普通人，因此也要高度警惕。

3.有过血栓的人再次发生血栓的可能性也很大。

4.有家族史遗传倾向的人群。（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员黄海云、许咏怡（署名除外））