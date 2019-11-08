润肺去燥 这些秋花养生又入药

专属秋季的花卉不多，但依然有一些美丽的鲜花专门在秋季绽放。这些花朵不仅极具观赏价值，而且具有显著的秋季养生效果，非常适合用来煲汤泡茶。广州市第一人民医院南沙医院副主任中医师邓聪给大家介绍了几款中药养生价值大的秋花，感兴趣的街坊不妨一试：

1.菊花

菊花不仅可观、可闻、可药，亦可食，用菊花来养生是秋天的一大特色。菊花性微寒，味甘、苦，归肺、肝经，具有散风清热、平肝明目、清热解毒之功效。

菊花泡茶是人们喜爱的养生方法之一。常饮菊花茶能使人提神醒脑、精神焕发、胃口大开，久服能明目、美容、益寿。菊花也可以做成菜肴、美食来养生，无论是做馅、做汤、涮锅还是凉拌，味道均很好，具有疏风清热、明目解毒等功效，适用于头痛、眩晕、目赤、心胸烦热、疔疮肿毒等，尤其适合秋季风热型感冒、心烦咽燥、目赤肿痛等。

桑菊茶：桑叶3g，杭白菊6g，乌龙茶3g，以上材料同入杯加适量沸水冲泡即可饮用，可代茶频饮。

2.桂花

秋季燥邪当令，易伤肺脏，常服桂花可化痰利肺。

桂花粥：桂花10g，粳米100g。锅内加水，先将米煮至熟为止，然后放入桂花，文火煮10分钟后，即可食用。

3.金花茶

金花茶不仅观赏价值高，同时其花、叶富含多种天然活性物质，具有极高的保健功效。金花茶具有清热解毒、利尿消肿作用，用于治疗肾炎、水肿、尿路感染、咽喉炎、高血压等病，有降血糖、降胆固醇、预防肿瘤、抗衰老、增强免疫力等作用。

传统的开水冲泡法对金花茶活性物质的利用率较低，需要特殊技术对其进行加工，目前市场上已开发了金花茶袋泡茶、金花茶饮料、浓缩液、口服液、酵素等系列保健食品。

4.木芙蓉

木芙蓉，味淡、微辛，无毒，归肺、肝经，具有清肺、凉血、散热、解毒、消肿排脓以及止痛等功效，治痈肿、疔疮、烫伤、目赤肿痛、跌打损伤、肺热咳嗽、吐血等。

木芙蓉花还可食用，古人曾用芙蓉花煮豆腐，红白相衬，有色有香，好像雪霁之霞，美其名曰“雪霁羹”。《山家清供》记载其方法：采芙蓉花，去花之心蒂，与豆腐共煮。

5.木槿花

木槿花作药传统上以白色为上品，有清热、利湿、凉血之效，对肠风泻血、赤白痢疾、气逆反胃、妇人白带、疮疖疔肿有较好效果。木槿花菜制作简单，可凉拌、炒制、做汤，滑嫩可口，味道清香，能润燥、利小便、除湿热。作蔬菜种植以纯白色、淡粉红色、重瓣种为佳。

木槿花炒鸡蛋：首先将鸡蛋打散，加点盐搅拌，入油锅炒散，捞起备用；然后将洗净的木槿花用开水焯一下，起锅，备用；热油锅加入炒熟鸡蛋和木槿花，加料酒、盐调味，即可食用。

木槿花炒肉片：首先热油锅加入切成丝的瘦猪肉、生姜、大蒜，一起放入锅中煸出香味；然后加入用开水冲泡并沥干的木槿花，倒入适量的料酒、盐等调料，稍焖片刻， 即可起锅食用。（全媒体记者张青梅 通讯员黄月星）