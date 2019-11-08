八部委：不得向未成年人销售电子烟
《“健康中国2030”规划纲要》强调要“全面推进控烟履约，加大控烟力度”，提出“到2030年，15岁以上人群吸烟率降低到20%”的控烟目标，减少青少年吸烟是降低吸烟率的关键。
日前，国家卫生健康委、中宣部、教育部、市场监管总局、广电总局、国家烟草局、共青团中央、全国妇联等8部门联合印发了《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》（以下简称《通知》），聚焦当前青少年控烟存在的主要问题，对当前青少年控烟工作提出了要求。其中明确提出，任何组织和个人不得向未成年人销售电子烟。
《通知》强调“把做好青少年控烟作为当前控烟工作重点”，作为实现“2030年15岁以上人群吸烟率降低到20%”控烟目标的重要举措。要求通过加强青少年控烟工作，有效阻断青少年吸烟，切实减少新增吸烟人口，实现既定控烟目标。强调“预防为主，关卡前移”。既倡导青少年争做“自己是健康第一责任人”，又从打击违法向未成人售烟、违法发布烟草广告等方面营造青少年远离烟草的环境，多维度保护青少年健康。
《通知》从六个方面入手，多角度营造青少年无烟环境。包括强化青少年控烟宣传引导，严厉查处违法向未成年人销售烟草制品，加大对违法烟草广告的打击力度，加强影视作品中吸烟镜头的审查，全面开展电子烟危害宣传和规范管理，全力推进无烟中小学校建设。任何人不得在校园禁烟区域及其他未成年人集中活动场所吸烟，校园内和校园周边不得销售任何烟草制品，在校园醒目位置设置禁烟标识和举报电话，还孩子们一个清新的无烟校园环境。（记者 蒋若静）
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