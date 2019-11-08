北京：229种新医保药品启动预备案
昨日，北京市医保中心发布消息称，为确保北京市参保人员能够及时使用到2019年新版医保药品目录中新增药品，11月11日对新纳入医保目录的药品启动预备案工作。此次预备案涉及胰岛素、二甲双胍、人用狂犬病疫苗等西药93种，以及双黄连注射液、小儿感冒退热糖浆、小儿腹泻宁、生脉饮（人参方）、麦芪降糖丸等136种中成药。
此次预备案范围仅限预新纳入医保目录的药品，未在范围内药品暂不予受理。预备案时限为11月11日-15日（每日9时至11时，13时30分至16时30分，5个工作日）。预备案受理地点在北京市政务服务中心(北京市丰台区西三环南路1号)公共资源交易分平台6号窗口（9号门进入，乘坐扶梯到五层左拐）。市医保中心强调，将根据北京市新版药品目录对预备案通过的药品予以确认后正式发布备案结果。
今年8月，国家医保局等正式发布了2019年新版国家基本医疗保险药品目录，其中常规准入部分共新增了148个品种，其中，西药47个、中成药101个。同时，国家医保局要求各地严格执行《药品目录》，不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，也不得自行调整目录内药品的限定支付范围。考虑到地方医保管理经办部门以及定点医药机构需要进行系统调整，拟于2020年1月1日起正式实施新版目录。（记者 解丽）
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