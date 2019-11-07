河南省市场监管局：山东益正元乳业生产的果粒酸奶饮品等食品不合格

人民网北京11月7日电（王国菁）11月6日，河南省市场监督管理局发布《关于17批次食品不合格情况的通告》（以下简称《通告》）。

《通告》指出，近期河南省市场监督管理局组织抽检了粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品等18大类食品631批次样品，其中不合格样品17批次，其中包括3批次鸡尾酒、灰培豆腐、果粒酸奶饮品、芝士酸奶饮品、油条等。

以下为具体不合格产品情况：

铝超标问题

扶沟县润和超市有限公司销售的标称河南明正清真食品有限公司生产的1批次灰培豆腐，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为184mg/kg，标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

商丘市睢阳区邵峰小吃店销售的1批次油条，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为424mg/kg，标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为商丘市食品药品检验检测中心。

郑州市郑东新区老蜀串旋转小火锅店销售的1批次豆腐，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为167mg/kg，标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

商水县君顺百货有限公司销售的标称河南明正清真食品有限公司生产的1批次灰培豆腐，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为273mg/kg，标准规定为不大于100mg/kg。初检机构为河南省口岸食品检验检测所，复检机构为河南省产品质量监督检验院。

菌落总数超标问题

永城市聚客隆百货有限公司发展广场分公司销售的标称山东益正元乳业有限公司委托山东养力多生物科技有限公司生产的1批次果粒酸奶饮品，菌落总数检出值为4300CFU/g、6600CFU/g、5300CFU/g、6200CFU/g、4100CFU/g，标准规定为5次检验结果均不得超过104CFU/g且至少3次检验结果不超过102CFU/g。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

永城市聚客隆百货有限公司发展广场分公司销售的标称山东益正元乳业有限公司委托山东养力多生物科技有限公司生产的1批次果粒酸奶饮品，菌落总数检出值为1600CFU/g、170CFU/g、8100CFU/g、210CFU/g、200CFU/g，标准规定为5次检验结果均不得超过104CFU/g且至少3次检验结果不超过102CFU/g。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

永城市聚客隆百货有限公司发展广场分公司销售的标称山东益正元乳业有限公司委托山东养力多生物科技有限公司生产的1批次芝士酸奶饮品，菌落总数检出值为220000CFU/g、200000CFU/g、210000CFU/g、190000CFU/g、180000CFU/g，标准规定为5次检验结果均不得超过104CFU/g且至少3次检验结果不超过102CFU/g。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

西亚超市连锁管理有限公司光山二分公司销售的标称重庆万氏商贸有限公司生产的1批次嫩肉淀粉，菌落总数检出值为1.6×104CFU/g、1.8×104CFU/g、1.7×104CFU/g、1.2×104CFU/g、2.9×104CFU/g，标准规定为5次检验结果均不得超过100000CFU/g且至少3次检验结果不超过10000CFU/g。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

兰考县新世纪量贩有限公司新时代店销售的标称豫粮集团濮阳凯利来食品有限公司生产的1批次小蛋糕，菌落总数检出值为36000CFU/g、43000CFU/g、45000CFU/g、50000CFU/g、39000CFU/g，标准规定为5次检验结果均不得超过100000CFU/g且至少3次检验结果不超过10000CFU/g。检验机构为鹤壁市食品药品检验检测中心。

酸价超标问题

郑州市管城区兴达饼业商行销售的标称武汉市米琪尔食品厂生产的1批次老苏月葡萄味（热加工）,酸价(以脂肪计)检出值为7.9mg/g，标准规定为不大于5mg/g。检验机构为鹤壁市食品药品检验检测中心。

甜蜜素超标问题

南阳市宛城区众来乐生活广场3店销售的标称河南民裕华夏葡萄酒业有限公司生产的1批次喜结良缘喜庆红酒，甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)检出值为0.893g/kg，标准规定为不大于0.65g/kg。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

存在孔雀石绿问题

辉县市金港商贸有限公司销售的1批次鲫鱼，孔雀石绿检出值为4.28μg/kg，标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

酸值(KOH)超标问题

民权佰嘉时代商贸有限公司销售的标称太康县永胜食用油厂生产的1批次永胜牌小磨香油，酸值(KOH)检出值为2.9mg/g，标准规定为不大于2.0mg/g。检验机构为开封市食品药品检验所。

酒精度不足问题

新乡市平原示范区家佳乐购物有限公司销售的标称烟台澳雅特酒业有限公司委托卫辉市祥河酒业有限公司生产的1批次锐茗草莓味白兰地鸡尾酒（配制酒）、1批次锐茗紫葡萄味白兰地鸡尾酒（配制酒）、1批次锐茗橙味伏特加鸡尾酒（配制酒），酒精度检出值均为＜0.5%vol，标准规定为3～6%vol。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

氟虫腈超标问题

郑州道飞商贸有限公司销售的1批次油麦菜，氟虫腈检出值为0.225mg/kg，标准规定为不大于0.02mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

对于不合格的产品及涉及的相关企业，《通告》要求，查清不合格产品的批次、数量、流向，召回不合格产品，采取下架等措施控制风险，分析原因进行整改，并依法予以查处。对于不合格样品涉及外省生产单位的，已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理。

附：部分不合格项目的小知识

部分不合格项目的小知识

一、铝的残留量（干样品，以Al计）

硫酸铝钾（又名钾明矾）、硫酸铝铵（又名铵明矾）是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂，使用后产生铝残留。铝残留量超标的原因可能是，个别企业为改善产品卖相和口感，在生产加工过程中超限量使用含铝添加剂，或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。

二、菌落总数

菌落总数是指示性微生物指标，并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度，反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因，可能是原料初始菌落数较高，或者个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件，包装容器、器皿清洗消毒不到位，还有可能与产品包装密封不严，储运条件控制不当等有关。

三、酸价（以脂肪计）

酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标的原因，可能与企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当等有关，特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败致使酸价超标。

四、甜蜜素

甜蜜素，其化学名称为环己基氨基磺酸钠，是一种常用的合成甜味剂。甜蜜素超标的原因，可能是个别企业为降低生产成本，同时为改善产品的口感超限量使用，也有可能是原辅料及生产环节把关不严造成。

五、孔雀石绿

孔雀石绿属于三苯甲烷类化学物，既是染料，也是杀真菌、细菌、寄生虫的药物。农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》中规定，孔雀石绿为禁止使用的药物，在动物性食品中不得检出。孔雀石绿不合格的主要原因可能是在养殖过程中为控制疾病违规使用。

六、酸值（KOH）

酸值（KOH）主要反映油脂酸败的程度。造成酸值不合格的主要原因可能是：食品生产者原料采购上把关不严；油脂加工工艺不达标；产品储藏条件不当，特别是在环境温度较高时，易导致食品中油脂的氧化酸败。

七、酒精度

酒精度是酒类的一个理化指标。酒精度不达标的主要原因可能是企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低，无法有效控制酒精度的高低，或是生产企业检验能力不足，没做好完善的出厂检验，又或是包装不严密造成酒精挥发，也可能是企业为了降低成本，故意标高酒精度，以提高销售价格。

八、氟虫腈

氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广。氟虫腈超标的主要原因可能是种植过程中为控制植物病虫害超量使用或不遵循休药期规定。