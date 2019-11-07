国家二级心理咨询师 郭 瑞 □蔡利超 编译

心理学中，“同理心”是指人能理解、感受他人情绪、行为的能力，这是一种优秀的心理品质。人们常说的“设身处地”“将心比心”“换位思考”等就是富有同理心的表现，此外，美国“读者文摘杂志网站”还总结了一些例子，大家可以对照看看自己是否属于同理心强的人。

1.重视别人的需求。美国加州大学洛杉矶分校的临床心理学家朱迪斯·奥尔洛夫认为，同理心强的人心胸开阔，总想帮助别人，但为此往往舍弃了太多自己的利益，很容易筋疲力尽。而且他们很看不惯那些自私自利的人。

2.是出色的倾听者。同理心强的人要把一件事的所有细节都了解清楚，所以他们会多听少说，以理解别人的想法和感受。在倾听过程中，他们还格外注意对方的非语言提示，了解倾诉者话里话外的情绪，最终形成审慎而全面的判断。

3.别人喜欢向你寻求建议。正遭遇困难的人希望寻求周到体贴的反馈和强力支持。如果你富有同理心，会被当成可靠的倾诉对象，身边的人会告诉你一些他们通常不告诉别人的事情，并向你寻求建议。别人的开头语往往是“我从来没告诉过任何人这件事，希望你能替我保密”，他们把同理心强的你当作了心理治疗师。

4.疲于应付社会关系。同理心强也有副作用，他们不知道如何阻止别人奔放的情绪，自己也对别人的感情太投入。这会让他们感到焦虑、窒息和身心疲惫。过度的刺激和太多的谈话会把他们的精力耗尽。

5.是天生的领导者。如果老板的同理心强，那么员工的工作表现会更好。这是因为员工相信老板把他们最关注的利益放在心上。这样的老板善于倾听、心胸开阔、体谅员工；员工也信任开明的老板，愿意与其多沟通。

6.喜爱动物。即使是动物，也会被那些敏感并且真正关心它们的人所吸引。同理心强的人对宠物会给予无条件的爱，平时愿意多拥抱宠物和与它们玩耍，有条件就尽力收养。

7.生活中或电视上的恐怖事件使他们不知所措。在新闻、电影和电视上看到不愉快或悲惨的事会使同理心强的人感到心烦意乱，甚至使他们流泪、生病或焦虑不安。他们很难做到不同情处于痛苦状态中的弱势人群，对于实在帮不上忙的，他们会深感内疚。

8.能够体会到别人身体上的不适。同理心强的人就像块海绵，吸收着周围人的感情。别人的一举一动、头疼脑热都会吸引他们的关注，达到了感同身受的境地。

9.能够识别出别人是不是说谎。同理心强的人很容易识别出一件事情或一个人的不对劲之处。因为他们很容易读懂别人的情绪，更容易发现某人是不是在撒谎，证据就在于那个人的行为与言语不一致，或者所说的事情与事实不符。

10.竭尽全力帮助痛苦的人。别人的伤像是自己的伤，同理心强的人希望帮助受伤者，觉得对周围人的幸福负有义不容辞的责任。