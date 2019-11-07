听见颜色 声音定位 感受磁场
有些人真有超能力
王海洋 编译
每个人都有与众不同的能力，有些人善于作曲，有些人擅长运动，还有些人拥有超强的抽象思维能力。然而，这些只是人类能力的冰山一角。科学家发现，有些人会表现出“超能力”，这其中大部分可能是遗传的，无需练习就能显现出来，美国“自然母亲”网站对此进行了总结。
1.联觉。有些人能够听到或品尝颜色，或用眼睛看到美妙的音乐，这并不是吃了迷幻药后的异常感觉，而是联觉（通感），即多个感官被同时激活了。大约每200个人中有1个人有这种功能，大部分为女性。最常见的类型是感知数字、字母（如字母A在这些人的眼中始终显现为豌豆般的绿色）或词语有颜色。
2.超忆症。有极少数人，能完整地回忆起他们生命中每一天发生的所有事情。随便给他们一个过去的日期，他们能非常详细地叙述出发生在当天的每件事，有时甚至是世界上其他地方发生的事情。超忆症的人没有遗忘能力，能把所见所闻记得一清二楚。
3.超声定位能力。蝙蝠和海豚有超声定位能力，少数人（都是盲人）也行。他们能通过制造声音如敲击地面，聆听回声来感知物体的大小、距离和密度。
4.学者综合征。也叫“天才白痴”，这些人一般智商很低，却在一些特殊领域如演奏乐器、绘画、记忆、计算、日历运算能力等，远胜常人。它主要出现在有发育障碍的人（如自闭症）身上，有些人在受到严重头部创伤后也会有这种能力。
5.超级味觉。大约有25%的人的舌头上有更多味蕾，他们对味道的感觉比普通人敏感3倍。这种味觉过敏既有好处也有缺点：他们吃东西挑剔，通常不喜欢脂肪和含糖食物的味道，因此不容易患心脏病；但他们也可能更容易患某些癌症，因为他们倾向于避开绿色蔬菜，尤其是苦味蔬菜。
6.看到光环。有些人声称能看到别人周围有发光的颜色。虽然大多数科学家否认存在可见的人类能量场，将其归结为一种不寻常的联觉形式，但日本科学家已经证明，人体确实能发出少量的可见光。
7.磁感受。有些人的视网膜中携带着一种名为隐花色素的蛋白质，它能检测出地球磁场。当这种蛋白质被植入果蝇的眼中时，它们就有磁感受功能。隐花色素能帮助许多生物如鸟类，天生就能感觉到磁场，类似于长途迁徙中使用内置的GPS导航功能。▲
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