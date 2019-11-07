控制饮食胆结石会变小吗
广西读者刘先生问：我今年58岁，平时吃饱饭后感觉肚子有点不舒服，但是不疼，也没有别的症状，今年体检查出胆囊结石，请问这严重吗？控制饮食能缩小结石吗？
中山大学附属第三医院岭南医院普通外科主任医师刘波解答：胆囊结石是发生在胆囊内的结石所引起的疾病，十分常见，我国胆囊结石的患病率达8%~10%。体检发现胆囊结石时，多半没有症状，约1/3的患者会在5年内出现腹痛或其他症状，但多数可终身无明显症状。
无症状患者中，只有极少数在控制饮食、改变生活方式和服用药物后结石缩小，大部分都会维持原状。所以，一般医生会建议患者定期体检、观察。需要注意的是，“三高患者”合并胆囊结石，容易发生胆囊炎，而且发作时症状极重，不易控制，手术风险较大，因此建议预防性切除；胆囊无功能、合并胆囊单发息肉和胆囊充满型结石患者有并发胆囊癌的风险，也必须尽早手术。
另外，对于症状没那么严重的患者，传统医药控制症状具有一定的治疗价值，代表性药物是消炎利胆片；熊去氧胆酸也可促使胆囊结石溶解，改善胆囊功能，促进胆汁排出，患者要在医生指导下按需服用。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn