控制饮食胆结石会变小吗

广西读者刘先生问：我今年58岁，平时吃饱饭后感觉肚子有点不舒服，但是不疼，也没有别的症状，今年体检查出胆囊结石，请问这严重吗？控制饮食能缩小结石吗？

中山大学附属第三医院岭南医院普通外科主任医师刘波解答：胆囊结石是发生在胆囊内的结石所引起的疾病，十分常见，我国胆囊结石的患病率达8%~10%。体检发现胆囊结石时，多半没有症状，约1/3的患者会在5年内出现腹痛或其他症状，但多数可终身无明显症状。

无症状患者中，只有极少数在控制饮食、改变生活方式和服用药物后结石缩小，大部分都会维持原状。所以，一般医生会建议患者定期体检、观察。需要注意的是，“三高患者”合并胆囊结石，容易发生胆囊炎，而且发作时症状极重，不易控制，手术风险较大，因此建议预防性切除；胆囊无功能、合并胆囊单发息肉和胆囊充满型结石患者有并发胆囊癌的风险，也必须尽早手术。

另外，对于症状没那么严重的患者，传统医药控制症状具有一定的治疗价值，代表性药物是消炎利胆片；熊去氧胆酸也可促使胆囊结石溶解，改善胆囊功能，促进胆汁排出，患者要在医生指导下按需服用。▲