首届华润生命科学创新论坛在京举办

11月6日，以“兴华有道 融润万物”为主题的首届华润生命科学创新论坛在北京华润生命科学园成功举办。本届论坛重点关注空间生命科学、细胞治疗技术、小核酸研究、中医智慧医疗等生命科学热点话题，吸引了一百余名生命科学领域的知名专家学者、企业家现场参与。华润集团董事长傅育宁，中国科协党组成员、书记处书记束为，国家中医药管理局科技司、北京市科委、北京市科协、大兴区政府等相关负责人出席论坛活动，同与会专家深入交流。

在肿瘤治疗圆桌论坛上，中华医学会核医学分会主任委员李思进，美国明尼苏达大学终身教授、校长助理、郑州大学医学院院长董子钢，美国贝勒医学院教授、北京蛋白质组研究中心主任秦钧，澳门科技大学医学院教授张康等嘉宾就最新的肿瘤疗法开发进展、肿瘤的早筛早检、肿瘤靶向药研发等方面进行了分享。

论坛上，中国核酸产业创新联盟正式成立，中国科学院院士、北京大学药学院教授张礼和在联盟成立仪式上作了“中国小核酸创新药物研发之路”专题报告。联盟由华润生命科学集团发起，联合清华大学生命科学学院、苏州瑞博、美国圣诺制药、广州锐博生物、昆山小核酸研究所共同组建。

华润集团董事长傅育宁致辞

傅育宁表示，人民日益增长的美好生活需要，是华润大健康产业发展的动力和方向。希望华润生命科学集团打造全球性开放创新平台，与国内外生命科学创新人才携手，把尖端技术、先进产品嫁接到蓬勃发展的中国市场，嫁接到华润大健康产业布局，加快研究成果转化和产业化进程，使更多的患者、更多的消费者从中受益。

同时，在本届论坛上，中医智慧医疗创新联合体也正式签约落地。此次成立的中医智慧医疗创新联合体由健一网、国润九和、济仁中医院共同发起，本着“合作共赢，优势互补，共同发展”原则，以智慧医疗为出发点，整合各方资源，发挥品牌、资源、协同、专家、技术、渠道六大优势，共同打造全产业链赋能的中医智慧医疗平台，为中医药传承创新发展智慧和力量。

论坛期间，华润生命科学集团正式揭牌，将聚焦精准医学、生物技术和数字医疗三大领域，紧紧围绕生命科学科技创新、产业孵化、技术成果转换，加强与国内外创新主体合作，建立协同创新机制，推动产业园、创新孵化、产业投资三大业务发展，构建“1（产业园）+2（研究院与孵化器）+5（五大创新服务）+X（若干个产业平台）”全生命周期创新体系，打造专业化、国际化、市场化的生命科学创新生态圈。