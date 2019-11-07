北京读者李女士问：我家宝宝3个月了，一直跟着我一起睡。身边朋友分成“两派”，有的认为孩子要跟妈妈一起睡才有安全感，有的说孩子应该从小锻炼独自睡小床。请问到底哪种方式比较好？

首都儿科研究所新生儿科副主任王晓燕答：一般来说，宝宝和大人睡一起并不适合他们的成长发育。第一，和大人睡一起存在不安全因素，比如大人翻身时可能会压着孩子，或者被被子捂住导致窒息。第二，宝宝和大人睡在一起，大人的呼气会让周围空气中二氧化碳的浓度增高，使孩子吸收氧气不足。第三，宝宝抵抗力较弱，大人如果身体不适，病菌很可能会传染给孩子，导致其生病。第四，宝宝和大人睡久了容易形成依赖，很难学会独自分床睡觉，影响孩子将来独立性的培养。因此，宝宝出生后建议独自睡婴儿床。

但独自睡，也有一些讲究需要注意：1.婴儿床要尽量挨着父母，方便妈妈起来照顾；2.尽量选择不易滑动的婴儿床；3.让婴儿床远离窗户；4.婴儿床床垫不能有外层的塑料薄膜，否则容易引起窒息；5.婴儿床上不能系绳子或袋子，独睡时别让孩子含安抚奶嘴；6.不要在婴儿床上放棉衣、棉被、垫子等比较软的物品，否则会增加孩子的窒息风险。