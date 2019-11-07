清华大学第一附属医院预防保健科主任 刘兆秋

“宝宝那么小，什么都不懂，说了也白说”，很多父母可能都这么认为，觉得跟婴儿说话就是“自言自语”。其实，这种认知是错误的。有研究显示，早期没有或缺少语言交流的孩子，长大后也不怎么爱说话，这对今后性格形成及人际交往都有影响。

孩子的语言发育分为发音、理解、表达三个阶段。出生到1岁内，宝宝大脑细胞发育很快，他们虽然无法表达语言，却能做到基础的发音和理解。比如，新生儿就已经会用咿咿呀呀和哭闹来表达情绪，半岁后，大部分孩子可以通过语言和神情来理解大人的意图。同时，婴儿对声音比较敏感，如果在这个阶段能让宝宝接受丰富的语言刺激，多和他们说说话，可以刺激其语言神经系统，不仅能够稳定住宝宝的情绪，还有助于其身心健康发育。

至于如何跟婴儿说话，建议尽量利用生活中的场景，说一些符合当时情境、生活化的语言，便于宝宝理解。如果能配合神态表达，效果更好。比如，给宝宝换尿裤时，可以跟他们互动：“宝宝今天怎么尿这么多啊，很不舒服吧，妈妈赶紧给你换一片新的。看看，新尿裤上的小猴子多可爱啊”。带宝宝出去玩时，可以边走边跟孩子讲讲身边的事物，比如“看看旁边都是什么，一辆辆的大汽车”“今天的天空真蓝啊，宝宝有没有闻到新鲜的空气啊”。▲