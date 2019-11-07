看四点，快速辨别心绞痛

受访专家：上海交通大学附属第六人民医院心内科主任、主任医师 沈成兴

电视剧中经常能看到这样的场景：一个人捂着胸口疼痛难忍，最后应声倒地，被人送到医院，确诊为心绞痛。心绞痛真是这样吗？

上海交通大学附属第六人民医院心内科主任、主任医师沈成兴接受《生命时报》记者采访时介绍，心绞痛是由于冠状动脉供血不足，导致心肌急剧、暂时缺血与缺氧所引起的临床综合征。导致心绞痛的原因很多，所有减少心肌血液供应和增加氧消耗的因素都可能诱发，比如体力活动、劳累、情绪激动、惊吓、吹冷风、饱餐、排大便等。心绞痛病名中带有“痛”字，所以非常容易误导患者。其实，临床上相当一部分患者心肌缺血发作时，并不会产生明显痛感，他们往往用“火辣辣的烧灼感”“胸口像压了块大石头”或“胸口捆了绷带”等语句描述胸部不适。

心绞痛发作时，胸痛范围往往较大，不是患者用手指可明确指出的一个点或一条线，而是拳头或手掌大小的“一片”有紧缩感、压迫感、沉重感、憋闷感，并非针扎或刀割样锐利疼痛。不适感具有持续性，而非一下一下地跳痛。不同患者发病时，疼痛部位也可能不同，可出现在前胸正中部位的胸骨后、左侧胸部心前区，可向左肩、左上肢小拇指所在一侧放射，也可无放射；还可出现在咽部、左下颌或上腹部。但同一患者发作部位是固定的，反复在同一部位发生，部位不固定的游走性胸部不适不是心绞痛。尽管不典型心绞痛引发的疼痛部位多样，但一般不会放射到下肢。这些疼痛可很快消失或仅剩左前胸不适、发闷，常见于老年患者或糖尿病患者。

心绞痛持续时间大多为3~5分钟，如果痛感为一过性，几秒钟就缓解了，则不是心绞痛。该病发作一般不会超过15分钟，如果症状持续几十分钟，甚至几小时、数天，肯定不是心绞痛，提示可能是心梗。心绞痛发作频率也因病情不同而有很大差异，有人一天发作数次，有人数月发作一次。疾病发作时，经过休息或舌下含服硝酸甘油常能缓解。另外，沈成兴提醒，真正的心绞痛会伴随一系列典型症状：白，发病时脸色发白；冷，四肢冰凉，尤其是手脚；弱，脉搏比较细弱；降，伴有血压下降。

心绞痛最常见于40岁以上男性或绝经期女性，特别是长年患有高血压、糖尿病、高血脂及吸烟者，父母年轻时患有冠心病、心梗者也是高危人群。若这部分人出现严重胸痛、胸闷、心前区压迫感，以及“白冷弱降”等特点，要充分重视，可尝试舌下含服硝酸甘油，并尽快去医院。若自己无法判断，一定要尽快去医院求助医生，以免延误治疗。另外，突发胸痛原因很多，除了心绞痛，主动脉夹层、食道破裂、自发性气胸、肺梗死、胃病等均可表现为突发胸痛，非医务人员很难准确判断，所以一定要牢记：胸痛必须去医院。对于心绞痛，大部分检查并不需要发作时做，具体项目要等医生询问完病情再确定，一般可做平板运动试验、超声心动图和冠脉CT，但必须结合患者病情。（记者 张 冕）