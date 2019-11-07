为什么人待在水边会更快乐？

据新华社电 英媒称，近年来，压力重重的城市居民一直在绿色空间中寻求避风港，因为事实证明，绿色空间对身心健康有积极作用。“蓝色空间”——海洋和海岸线，还有河流、湖泊、运河、瀑布甚至喷泉——的好处没有那么广为人知，然而至少10年来，科学始终认为：临水对身心都有好处。

研究发现，海上和海边是最令人快乐的地方，大约比持续待在城市环境中高出6个百分点。“蓝色健康”项目参与者埃利奥特说：“我们发现，例如，每周至少去海边两次的人在整体和精神健康状况上感觉更好。我们的一些研究表明，每周两小时左右可能是有益的，对社会许多领域都是如此。”

首先，水生环境有独特的有利环境因素，如空气污染更少、阳光更多。其次，临水生活的人往往更加积极地参与体育锻炼——不仅仅是水上运动，还有步行和骑自行车。再次——这是蓝色空间似乎比其他自然环境更有优势的地方——水具有心理康复作用。环境心理学家怀特说，研究一直表明，与绿色空间相比，待在水生环境中或附近可以带来更多的好处，可以激发积极情绪，同时减少消极情绪和压力。 （海洋）