明日立冬吃点啥？推荐砂陈四君子煲牛肚

推荐：广东省中医院临床营养科

明日立冬。冬藏、补肾、秋冬养阴等养生理论大家都耳熟能详，到了秋冬季节，注重温阳补肾之余，不要忘记同时养护阴津。冬天天冷，为了抵御寒冷，机体消耗增加、食欲也旺盛起来，饮食上要注意热量及蛋白质的摄入，更要注意水分、蔬果的摄取。

从稍有凉意起，进补就早早地进入百姓的饮食议程，但进补还是要循序渐进，切忌着急，尤其是脾胃虚弱、大病初愈者。脾胃者，仓廪之官，五味出焉。脾主运化，为气血津液生化之源，要有功能良好的脾胃，才能将进补的功效发挥淋漓。在立冬之时，推荐一款健益脾胃的汤水。

主要功效：健益脾胃、行气醒脾

推荐理由：立冬汤水

材料：党参30g、茯苓10g、白术15g、陈皮1瓣、砂仁2粒、红枣2粒、金钱肚300g、瘦肉100g（3人份）。

烹调方法：金钱肚买已经处理干净的，清洗后焯水备用。瘦肉洗净切块。药材冲洗。所有材料放入汤煲内，加水2000ml，武火煲15分钟改文火煲至金钱肚软糯，加食盐调味，金钱肚捞出切块，喝汤吃肉。

汤品点评：

四君子汤，由人参、白术、茯苓、炙甘草四味组成，是调理脾胃气虚的经典名方，方中四味药材虽药性温和，却对脾胃气虚有很好的疗效，在日常药膳的取用中，多用价格便宜的党参替代名贵的人参，炙甘草在方剂中起调和的作用，但非药食两用药材，故本汤中弃用，改为红枣。脾胃气虚，难以推动，本就易致胃胀不适、纳呆纳差，如不加节制，饮食过度或盲目进补滋腻碍气之品，症状易进一步加重，加温中行气、化湿醒脾开胃的砂仁及行气燥湿的陈皮一起，以期益气行气、醒脾开胃。

本汤的肉材选择牛肚，稍稍有点传统的“以形补形”之意，更是因为牛肚性温味甘，甘入脾，具有补虚羸、补中益气、健养脾胃的功效，非常适合脾胃虚弱者、消化不良者。牛肚即牛胃，牛有四胃，分别是瘤胃、网胃、瓣胃、皱胃，前三个是食道变异形成的，真正的牛胃是皱胃，只有皱胃才有胃腺。而金钱肚是指网胃，喜欢其厚实的肌肉质感而选择它，之前家里用它来煮粥，出品糯香可口；而我们平常打边炉常用的牛百叶则是瓣胃。不喜欢吃内脏者，也可以改用鸡肉或牛肉。