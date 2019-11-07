要想红先整容？小心“整容贷”的坑

“做主播轻松聊个天一月就能赚8000元！”这样诱人的招聘广告，很容易勾起年轻女孩入职的冲动。然而，梦想很丰满，现实却很骨感。据报道，21岁的女孩李华梦想成为一名网红，入职一家公司后，她在被人怂恿之下选择了贷款整容。然而，做了21天主播，说好的月薪8000元到1万元，最终工资没有剩余，反而还倒贴了几百元。心灰意冷的李华恍然大悟，“其实我自己就是做了个美梦，现在梦醒了，懂得了人生需要脚踏实地”。（《齐鲁晚报》11月4日）

如今，李华的网红梦终于醒了，实在不容易。在经历了一番整容折腾，付出了不少金钱代价之后，她顿悟出来的“人生需要脚踏实地”道理，朴实而有力，对个人来说，也不失为一笔宝贵的人生财富。当然，还应当看到的是，这份痛苦经历的制造者，并不是网红梦，或者是怀揣网红梦的年轻女孩。

种种迹象表明，在李华们还未察觉时，她们就已经成了他人窥伺的“猎物”：先是发布令人心动的招聘主播广告，接着是劝说应聘者“医疗美容”，再就是让对方以个人名义借“整容贷”，最后就坐等对方开工“还贷”……这样一环套一环的“手法”，与之前曝光的“套路贷”路数，在“攫取钱财”的本质上，并没有多少的区别，只不过后者往往与黑恶势力挂钩，还使用或软或硬的暴力手段等。

但是，对于李华们来说，面对精心设计的“整容贷”，想要全身而退、讨个公道并不容易。从报道情况看，该公司的工作人员将李华带到一家整形美容医院“整容”，并用个人身份信息办理了分期贷款的手续，是在合同还未签订之前。这就意味着，从法律上看，李华的整容和贷款，都是个人的行为，而与该公司无关。尽管据李华表示，有关工作人员曾有过“如果没钱也不要紧，公司可以用我个人名义办理贷款，钱从美容津贴中出，不需要你花钱”的承诺，而这样的口头承诺，显然不可能写进合同中，也很难进行查证，这就增加了当事人维权的难度。

不过，越是看似“天衣无缝”、无懈可击的“整容贷”，反倒越容易露出“马脚”来。翻看报道，一些情况确有蹊跷，“这家公司在一家宾馆的5楼，甚至连公司名字都没有”。合同还未签，公司便直接带着她来到了整形美容医院，“让我带着身份证和银行卡去的”，“到了医院，公司工作人员与医院都很熟悉”……这些反常的情况，在某种程度上说明，该公司对“整容贷”轻车熟路、早有谋划，与整容美容医院等机构的“关系”也非同一般，而李华的这番遭遇，很可能并非个案。

从民法角度看，如果证实该公司使用“欺诈手段”，存在“恶意串通，损害他人合法权益”情况，上述“民事行为无效”，也就是说，“整容贷”应归入无效，因此取得的“不义之财”，应返还给对方。当然，这仅是民事法律责任。对于警方而言，还有必要“顺藤摸瓜”，搜集更多“整容贷”的证据。如果证实有关方面确有“诈骗行为”，则必须追究其刑事责任。

每个年轻人都应当有属于自己的梦，也包括网红梦，但在现实追梦的过程中，还须谨慎一些，切不可被花言巧语蒙蔽双眼，一旦掉进了陷阱，就会付出惨重的代价。作为立法者、执法部门，面对“整容贷”等大行其道，也有相应的责任。及时堵塞制度漏洞，依法打击借梦骗财的不法分子，让年轻的追梦者少走一些弯路。

刘婷婷 来源：中国青年报