共享中国机遇 美国安利公司亮相2019进博会

11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举办。自去年首届进博会成功举办后，2019年第二届进博会共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，参展的国家、地区、国际组织和企业数量均超过首届，首发的新产品、新技术也将超过首届。进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，旨在对世界传达中国坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放中国市场的态度和决心，让世界分享中国的发展机遇。

美国安利公司再度亮相第二届进博会，展区位于会展中心7.2号馆，属于“医疗器械及医药保健展区”

今年进博会共有192家美国企业参展，涵盖了互联网科技、装备制造、汽车、医疗保健、食品等多个领域，参展面积达4.75万平方米，位列各参展国首位。继参加首届进博会后，美国安利公司再度亮相第二届进博会，展区位于会展中心7.2号馆，属于“医疗器械及医药保健展区”。安利精选了10款纽崔莱进口产品，包括了补充每日所需基础营养素、帮助身体抵抗自由基的明星产品倍立健、卵磷脂维他命E片，还有无糖易、纤脂乐等针对现代城市族群关注的美体塑形、体重管理方面的产品。

同时，2019进博会期间，安利公司主动为上海国家会展中心VIP休息室提供空气净化器设备和XS能量饮料，为服务进博会的志愿者提供纽崔莱蛋白粉和XS能量饮料，这一举动得到了进口博览会承办单位中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）的充分肯定和赞许。

看好中国健康产业前景 共享中国机遇

美国安利公司是全球最大的直销公司，已在世界100多个国家和地区开展业务。安利（中国）是美国安利全球最大的子公司，1995年进入中国市场，在广州建有美国安利公司海外最大的生产基地，面积达14.1万平方米，产能超过450亿元人民币。受益于中国的改革开放政策，安利扎根中国，取得了稳健的发展，安利（中国）已连续16年成为安利全球的最大市场。

随着中国国力增强，“健康中国”上升为国家战略，健康产业增长迅速。据安利（中国）总裁余放介绍，2018年中国膳食营养补充剂总体市场规模超过了4600亿元，成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场。基于中国健康产业的广阔前景，安利此次参展展品，全部为纽崔莱营养保健食品系列，突出展示纽崔莱85年来坚持的“从种子到成品”的全流程质量管控体系，从选取物种、筛选种子、选择农场，到有机种植、采收、萃取、生产、包装，每一个环节都做到了可追溯，最终为消费者提供安全有效的优质产品。自2016年3月推出海外购，特别是去年首届进博会后，安利纽崔莱加速了引进进口产品的步伐，从2016年最初的4款增加至今年的10款，截至今年9月，近4年进口产品累计销售额达32.2亿元人民币。

作为安利旗下膳食补充剂品牌，纽崔莱今年85岁了

作为安利旗下膳食补充剂品牌，今年迎来85岁生日的纽崔莱，早在上世纪初就和中国结下不解之缘。其创始人卡尔·宏邦先生1915年来到中国，他在上海工作和生活期间，受到中国人饮食习惯和中医药理念的启发，萌发了革命性的营养保健理念。1934年，卡尔·宏邦回到美国后，研制出世界上第一款富含植物营养素的多种维生素和矿物质的补充食品——倍立健，并创办了纽崔莱品牌。

搭上中国发展快车 输出中国智慧

连续两次参展进博会，安利（中国）总裁余放表示：“进博会的成功举办，展示了中国的营商环境持续优化，让企业看到了中国市场的广阔前景和无限潜力，安利持续加大了对中国市场的投资”。

第二届进博会安利展区内还原了安利植物研发中心科研温室

2019年，为优化全球供应链，安利将位于美国的家居科技生产线转移到了中国，年产能超过1100万件；因为中国在数字化、移动互联网领域在世界的领先地位，安利还将全球数字创新中心、大数据创新中心落户在了中国，未来5年，将投入2亿美元用于中国市场的数字化建设。同时，基于中国移动社交电商、移动支付、物流体系建设逐步领先于世界发达经济体的平均水平，安利也将中国市场的成功经验、中国方案和中国智慧输出到全球市场，“这是安利对推动贸易自由化和经济全球化所做贡献的一部分，更说明了中国经济在全球日趋重要的辐射力和影响力”，余放说。

今年9月，国家十三五科技部重点研发计划“中医药现代化研究”专项首席科学家、北京中医药大学教授王林元代表项目组与安利（中国）研发中心签署协议，双方合作推进中医药的标准化、现代化、国际化，用现代科学语言解释中医药，发挥中医药在疾病预防、慢性病及疑难病症、重大传染病防治中的作用。10月26日，刚刚发布的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中，强调要推动“中医药开放发展，将中医药纳入构建人类命运共同体和‘一带一路’国际合作重要内容”。安利中国自主研发的第一款中草药产品——银杏苁蓉片，已先后在中国、日本、美国、俄罗斯等13个国家和地区上市，受到全球消费者喜爱。

今天的中国，从高铁、5G、移动支付到家电、服装、玩具，既是品类齐全的“世界工厂”，也是规模超大的“世界市场”，中国正在引领全球的消费趋势。余放表示，未来安利将通过扎实的研发实力和严格的科学实证检测，让产品迭代更快，推出更契合消费者需求的、个性化、定制化的产品。