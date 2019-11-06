王佩强：走出皖南山村的第一个大学生

王佩强的老家，在革命老区安徽云岭山区的秋阳村，他是村里第一个高中生、第一个大学生、第一个研究生。到了扬子江药业集团后，三年时间里又实现了“三级跳”，从一个普通员工到现在的大容量注射剂车间主任，还当上了劳模。

在很多人眼里，他是典型的“别人家孩子”。

对此，王佩强并不这么认为，他说：“我生在农村，长在农村，身上有着农民的朴实，从不会忘记自己做人做事的初心，那就是把事做好。”他相信，只要肯努力，就有机会。

每天定闹钟 不去现场就不踏实

一个月75批生产、225个班次，208名员工、3条生产线、12个品规，先进的生产设备……压在王佩强身上的是这样一个“重担”。

他很清楚，他分管的车间是“注射剂”，静脉注射，直接进入人体血液循环，如果有问题，人立马会有反应，严重者甚至危及生命，“压力很大，一个产品，只有到市场上，患者用完了，才能放心。”

在王佩强的手机里，每天打开都有一串闹钟。

7：40闹钟，周一、周四的这个点，车间列队。对近期发现的问题，或发生的案例，与大家进行沟通、剖析，防微杜渐，提高团队质量意识，每次站队10分钟左右。

8：30闹钟，一般定在周二、周三、周五，管理人员例会，每次会议20分钟以内。主要针对近期比较重要的事情，进行提醒及部署，以及传达公司近期的重要指示。

9：30闹钟，这是每天都必须定的，提醒自己看产销存日报表。“主要关注供货，看我的生产状况能不能满足供货。”王佩强解释，根据市场需求，要及时地调整生产计划。

16：30闹钟，要去参加车间主任例会。

除此之外，王佩强说，还有一些临时的紧急会议，他都会在手机上定好时间，提醒不要忘记。

作为生产管理者，王佩强还每天必须去现场。像一些核心监控点，他都会亲自前往复核，比如包装的批号、生产日期、产品效期等，“这个很关键，输液瓶上、纸盒上、箱子上，必须全部吻合，如果错了，那所有产品都会有问题。”王佩强对于包装的复核，差不多每次要花半小时到四十分钟左右，考虑到8：30开始生产，因此他都会提前一小时到。

“现场有神灵。”他说，一天不去现场，就感觉哪里不对劲。

“为亲人制药，为父母制药，如果我们守住了安全的底线，就是给亲人和家人最好的保障。”王佩强的行动印证了这句话。 “任何困难都不能把我们打倒，唯有质量”，这就是扬子江人的“为什么”。

认真与执着 让他成为“幸运”的人

王佩强的职业开篇，很精彩，这点让很多人羡慕，有人感慨，他的运气真好！

其实，他大学毕业，跟很多人一样。

2014年，他从华东理工大学制药工程系毕业，然后回了安徽老家，在政府部门工作了一年，觉得不适合自己，于是就辞职，回到了上海，在一家研发公司做研究。

2015年，女朋友毕业，于是两人一起回泰州发展。

2016年1月，王佩强应聘进入了扬子江药业集团，干起了他的“老本行”：新品部药物合成研究员，同时做新品立项。

王佩强喜欢做研究，有股子韧劲。2017年夏天，有个药品的杂质的攻关出现了一点问题。当时新品部领导，要求他们把这个杂质核验出来。“为赶项目进度，领导就让我去做。”那段时间，正好新品部实验室空调坏了，特别热，没有人进去做实验，只有他一个人每天做到晚上10点，“我没有想今天要干多少事，一心只想早点完成工作。”他每天都要做大量的实验，“一天的实验可能是一个星期的量，可能还更多。”一整天，他的衣服都是湿透的，干了全是汗霜。认真、执着的干了三个星期，王佩强终于找出了这个杂质。

也许是领导看中王佩强身上这股钻研劲，在新品部改革的时候，把他推荐到了生产线，一切从零开始，但很快他又脱颖而出。

“在扬子江药业，你会看到很多主管都很年轻。”王佩强非常感谢这个平台，“只要你肯努力，就有机会，在这很公平。”

压力越大，成长越快，王佩强越来越优秀，他连续三年参加国际QC论文发表，连续三年都获了金奖。自己进步的同时，他没有忘记他的团队，只要员工有困难，他主动伸出援手，新来的大学生，下班后他经常会跟他们聊天，有没有困惑，有没有问题，然后帮忙解决。

“很多人在一起，叫聚会，只有心在一起，才叫团队。”王佩强觉得自己的人生舞台更广阔了。（毛丽萍）