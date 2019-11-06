拐杖作用很大，但如果用不对，不但难以发挥功能，还可能对人体带来一定伤害。

给老人挑选拐杖时，一定要先了解老人需要左手拄拐还是右手拄拐。按照人走路的动作规律，一般左腿使不上劲，要用右手拄拐；右腿使不上劲，要用左手拄拐。

现在常见的四脚拐杖都分左右，拐杖4个脚中，朝向其中一侧的两个较长，朝向另一侧的两个较短。拐杖弯头向前时（拄拐时习惯让弯头向前，更好使劲），有的拐杖长脚在左，短脚在右；有的长脚在右，短脚在左。长脚在左、短脚在右的是左手用的；长脚在右、短脚在左的是右手用的。让长脚远离身体，短脚靠近身体，既可防止被长脚绊倒，也能防止把拐杖踢倒。不过很多四脚拐杖的方向可调，把左手款调节杆旋转180 度就变成了右手款。