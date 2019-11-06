流感疫苗免费接种本月底截止
今年9月中旬，本市全面启动流感疫苗接种工作。记者从市疾控中心了解到，截至目前，全市累计接种流感疫苗100.6万支，未接到严重不良反应报告。疾控部门提醒市民，免费流感疫苗接种将在本月底结束，需要接种的市民可以尽快到全市400余家网点接种。自费流感疫苗接种有望持续到明年2月。
据介绍，目前全市累计接种的流感疫苗中，中小学生免费接种流感疫苗42.2万余支，60岁以上户籍老人接种流感疫苗45.6万余支，其他人群接种疫苗12.7万余支。截至目前未接到严重不良反应报告。既往的数据表明，每年冬季到次年春季为本市流感高发季节，当年12月至次年1月为流感发病的高峰期。流感是由流感病毒引起的感冒，与普通感冒相比较，流感患者的发热和全身症状更加明显，5岁以下儿童、老年人、患有慢性基础病或体质虚弱者更容易出现严重并发症。接种流感疫苗是最有效、最经济的预防流感措施。研究表明，每年接种流感疫苗可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险；接种流感疫苗同时可降低流感引发的住院及死亡的风险。
疾控部门提醒市民，今年本市免费流感疫苗接种将在11月30日结束，60岁及以上本市户籍老人、全市所有在校中小学生都可以免费接种疫苗。自费流感疫苗接种有望持续到2020年2月。需要接种流感疫苗的市民，可以到全市400余家接种点接种流感疫苗。具体流感疫苗接种地址可登录北京市疾病预防控制中心网站查询。（记者 贾晓宏）
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