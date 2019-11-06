买儿童食品，别让噱头迷了眼
申少铁
应针对儿童不同生长阶段的营养需求，尽快制定相应的食品安全标准，规范儿童食品标签标识和广告宣传，让孩子们吃得开心、放心
近日，有媒体报道，市面上一些“儿童食品”以“少盐”“营养”“健康”“有机”等噱头吸引眼球，而实际上只是变换了包装、体积和口味，与同类普通食品没什么差别，标价却翻了倍，许多父母不明就里纷纷购买。
父母爱儿女心切，什么都想给孩子最好的。近年来，随着人们生活水平进一步提高，在为孩子们选择食品时，父母毫不吝啬。正是利用人们的这一心理，一些商家悄悄炒作起儿童食品。许多大型超市甚至还专门设置了儿童食品专区，出售标有“儿童”字样的饮用水、面条、水饺、牛排、零食、调味品等。这些商品大都采用迷你、卡通等可爱型包装，让小朋友爱不释手，也让父母觉得确实物有所值。
然而，这些“儿童食品”真的都适合儿童吗？仔细看成分，有些与同类普通食品无异，有些还添加了口感更好的香精；再看价格，大部分比同类普通食品更贵，有些还贵好几倍。例如，某电商平台出售一款儿童榨菜，包装上标有醒目的“儿童”字样，但营养表上注明的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等物质含量与普通榨菜大同小异。
从营养学上看，儿童的消化功能是在出生后才逐渐发育完善的，即在不同的阶段胃肠只能适应不同的食物，因此儿童食品的安全性和营养价值都应该高于同类普通食品，才能适应儿童的肠胃发育。这就要求生产企业在食品成分和配方上下足功夫。当下市面上这些“儿童食品”只不过是一些商家打着幌子在借机炒作的概念而已。
目前，我国对0至3岁的婴幼儿配方奶粉、米粉和泥类辅食制定了监管标准，但对3岁以上儿童的食品，没有针对性的标准，主要是依据《食品安全法》《食品添加剂使用标准》等法律法规来进行管理。对目前市场上所谓的儿童专用食品，比如儿童酱油、儿童牛奶、儿童面条、儿童饼干等，其监管标准还有待完善。正是由于缺乏统一标准和专门的法律法规，唯利是图的商家越来越多，钻起了“儿童食品”市场监管的空子，这一现象亟待整治规范。
面对形形色色的所谓“儿童食品”，应尽快完善监管体系。一方面，应针对儿童不同生长阶段的营养需求，尽快制定相应的食品安全标准，同时完善相关法律条规，规范儿童食品标签标识和广告宣传。另一方面，及时曝光那些打着“儿童食品”旗号、实际生产和销售劣质食品的企业，并进行严厉惩处，让孩子们吃得开心、放心。
《 人民日报 》（ 2019年11月06日 19 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn