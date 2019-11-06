一杯茶，养肤又润燥
近来不少人会觉得皮肤发紧，局部干燥脱皮，沐浴后有全身发痒的感觉。广州市中医医院皮肤科副主任医师潘慧宜建议，要注意补充水分，多饮温水。洗澡时水温不宜太烫，不要用碱性过强的肥皂等洗涤用品，以减少对皮肤的刺激，洗澡后外搽滋润皮肤的护肤霜等以保护皮肤，防止干裂。饮食上，宜多食养阴润燥、润肺益胃的食物，她推荐润燥养颜的佳品——桂花雪梨茶。
桂花雪梨茶
●材料：雪梨1-2个，桂花5克，适量冰糖。
含苹果酸、维生素B1、B2、C、胡萝卜素等，特别适合秋天食用。
●做法：将雪梨去核洗干净后切成小块，放入锅中，加入冰糖煮15分钟；然后把桂花放入大茶杯中，加入冰糖雪梨水，加盖焖5分钟左右，即可饮用。
●功效：雪梨具有生津润燥、润肌白肤、清热化痰之功效；桂花有提神醒脑、美容养颜的功效。两者合用可润肺养胃，养肤润燥。（糖尿病患者慎用。）（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德）
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