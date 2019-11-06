五指毛桃与七指毛桃 哪个更好？

五指毛桃又叫五爪龙，五指榕、五指牛奶、南芪，是岭南家庭常备的煲汤食材，用它煲汤不仅有益气健脾、祛痰化湿、舒筋活络的功效，还有一股淡淡的奶香，一家老小都爱喝。

时下秋高气爽，不少人会趁周末到郊外游玩，会看到当地农民在卖自挖的“三指毛桃”、“五指毛桃”、“七指毛桃”……难道是“指头”越多效果越好吗？广州中医药大学第一附属医院药学部主管药师华成坤为读者答疑解惑，并提醒想要自己体验采挖五指毛桃的都市人要注意，五指毛桃常和剧毒的断肠草相似，千万别采挖错了。

五指毛桃这样辨识

华成坤介绍，五指毛桃可以从外形、质地、断面和气味等四方面来辨识。

1、外形：五指毛桃略呈圆柱形，有分枝，表面灰黄色或黄棕色，有红棕色斑及细密纵皱纹，可见横向皮孔。常切成短段或块片。

2、质地：质坚硬，不易折断。

3、断面：皮部薄而韧，易剥离，富纤维性；木部宽广，淡黄白色，有较密的同心性环纹。

4、气味：气微香，味微甘。

三指毛桃、五指毛桃、七指毛桃哪个更好？

我们在外面常会见到有三指毛桃、七指毛桃在卖，它们和五指毛桃相比哪个更好？

华成坤介绍，五指毛桃的叶子常具3—5裂或浅裂，间有不规则分裂，很少浅波状或不裂，叶缘和裂片边缘有锯齿；叶柄较长，可达17厘米。

因此，简单来说，五指毛桃叶形变异很大，有全缘的，有分裂的，分裂情况各异，粗略一看，会以为是不同植物，三指毛桃、七指毛桃就由此而来，但其实这些都是五指毛桃。

采摘时千万别采到断肠草

最后要提醒的是，断肠草有剧毒，因为其生长的环境与五指毛桃相同，甚至生长时缠绕着五指毛桃，因此，在野外采集五指毛桃时，如不加注意，可能会混采断肠草，误服而造成中毒，应特别注意。（文/羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）