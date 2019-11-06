养老机构就该做防范保健品“坑老”的表率

民政部组织起草的《养老机构基本服务安全规范(征求意见稿)》，日前正式向社会公开征求意见建议。该规范除拟规定养老机构应定期检查防止老年人误食过期、变质的食品和自备药品等内容，还特别提出，应防止在养老机构内兜售保健食品、药品。

民政部起草这个规范，可谓击中要害。养老机构是保健品“坑老”行为的多发区域，唯有规范管理，方能转乱为治。养老机构对外相对封闭，机构内发生的事较难传到外面；养老机构又是老年人聚集的地方，开展保健品推销根本不必再拉人头。并且，部分养老机构经费紧张、营利困难，通过派发一些保健品可以增加收入，将场地出租也可以收取租金，而租用场地的目的，或许正是针对老人进行保健品营销。

从另一个角度看，养老机构防保健品“坑老”具有天然优势。散在于社会各个角落的保健品欺诈性营销行为，不仅流动性强，而且还很隐蔽，监管人员不易发现，取证则更困难，但养老机构搬不走，受害者又都集中在一起，让取证变得很方便。

防保健品“坑老”从机构开始，然后总结经验向社会扩展，是一个合理的次序，有望收到事半功倍的效果。反过来看，倘若机构内都做不好这项工作，在其他找不到主管部门的场所，就更加无从谈起。因此，不仅养老机构应做保健品“坑老”的防范先锋，其他机构如医疗机构、企事业单位等也当如此。

不过也要看到，防保健品“坑老”的战场不仅在养老机构，还在社会的多个角落。养老机构内的事，民政部门有权管理，社会上的保健品“坑老”行为，则需要工商、食药监、市场监管等部门各司其职、共同管理。

此外，老人容易上当受骗的一大原因，是照料不周和亲情缺失，因此无论怎么打击和管理，还需要子女尽到赡养老人的责任，给予老人物质和精神两方面的给养，才是治本之策。防范保健品“坑老”既需要机构规则，更需要家庭规则。

保健品“坑老”存在已久，很多老人因此付出了惨痛代价。而且，受社会老龄化日益加剧等因素影响，保健品“坑老”现象很可能呈现更加普遍的趋势，治理保健品“坑老”具有相当程度的紧迫感。民政部门在这方面自扫门前雪，可谓开了一个好头，其他与老人打交道的机构和个人都应守土有责，各自做好分内之事，如此方能堵住所有漏洞，共同治理好保健品“坑老”现象。（时本）