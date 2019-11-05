陕西省副省长方光华：实现人人享有中医药服务目标

陕西是中医药的重要发祥地之一，得天独厚的地理环境，造就了中药材的“天然药库”，素有“秦地无闲草、自古多名医”之美誉。近年来，在党中央、国务院和省委、省政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，深入学习贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的系列重要指示精神，以做大做强我省中医药事业为目标，强化责任担当，抢抓发展机遇，出台了《陕西省中医药发展战略规划》等一系列支持中医药发展的政策措施。

创新举措抢抓发展机遇

一是坚持中西医并重，把中医药元素融入健康陕西建设。省委、省政府印发了《健康陕西“2030”规划纲要》，形成省长挂帅、卫健统筹、部门协同、社会支持、群众参与的健康陕西建设工作格局，将发挥中医药作用列为重要内容。

二是加大中医医疗机构改革力度。近年来，我们坚持中医医疗机构和西医医疗机构同步改革，省内三级中医医院牵头组建了12个不同类型的医联体，县中医医院与乡镇卫生院开展了县镇一体化改革。落实了药品购销“两票制”、高值医用耗材的集中采购，保持了中药饮片加成政策，新增“中医辨证论治”收费项目，上调了26项中医诊疗类收费项目（20%左右），将符合条件的中医适宜技术、院内中药制剂、远程诊疗费用纳入医保。宁强县、石泉县中医医院医共体创新机制体系，促进优质资源下沉，受到国家中医药管理局领导的肯定与好评。

三是开展社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆建设。我们先后投资2.2亿元，开展全省1786所乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医馆（中医综合服务区）建设项目，截至2018年底，实现了全省中医馆建设项目全覆盖，并大力推广中医药适宜技术。2018年8月，孙春兰副总理在麟游县崔木镇中心卫生院中医馆调研地方病防治工作时，充分肯定了中医药在大骨节病防治中的作用。

四是启动了《陕西省中医药条例》修订工作，为中医药事业发展提供法律保障。省委书记胡和平强调，要推动中医药传承、创新与发展，延长中医药产业链条，提升中医药服务能力，更好满足人民群众健康需求。

五是坚持整合利用资源，着力探索中医药事业产业融合发展。召开了全省中药产业发展推进暨培训会，制定了促进陕西省中药产业发展的实施意见和发展规划，强化顶层设计，制定激励措施，全面推动全省中药产业发展。

六是着力提升中医药传承创新能力。建立了以院校教育、毕业后教育、继续教育为主体，师承教育贯穿始终的中医药人才培养体系，充分发挥3名国医大师、2名全国名中医、162名省级名中医、190名市级名中医及全国中医学术流派传承工作室、省级以上名老中医药专家传承工作室的作用，培养了1000多名中医师承博士（硕士）、优秀中医临床人才、老中医药专家学术经验继承人。我省获批国家中医住院医师规范化培训等基地12个，成立长安医派研究中心并确定25个中医学术流派传承工作室。建成省级中医药重点研究室、实验室30个，重点学科、专科166个。

七是大力弘扬中医药文化。近年来，我省在俄罗斯、瑞士、哈萨克斯坦等国建立了七所中医药海外诊疗中心。今年6月份承办了世界中医药大会第五届夏季峰会，就中医药产业发展政策、中医药标准化与国际化、中医药文化等进行交流研讨，与会人数多、办会规格高，学术交流内容丰富、精彩纷呈，受到国内外嘉宾和与会代表的广泛赞誉，进一步扩大了陕西中医药的社会影响力。

正确把握继承和创新的关系

中医药是中国古代科学的瑰宝，几千年来，中医药以其独特的优势与现代医学相互补充，共同承担着我国人民医疗健康保障任务。当前党和政府将中医药提升到国家战略层面，随着《中华人民共和国中医药法》《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》等政策法规的相继出台和实施，可以说中医药事业迎来了难得的历史发展机遇，中医药的复兴是历史的必然，中医药的发展也顺应了历史的潮流。

下一步，我们要努力发挥好中医药特色和优势，正确把握继承和创新的关系，坚持中医药发展为了人民、中医药成果惠及人民，增进人民健康福祉，保证人民享有安全、有效、方便的中医药服务。发挥中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用，以及在疾病康复中的核心作用，进一步提高中医药的服务能力，促进中医药健康服务发展。

贯彻大会精神建中医药强省

党的十八大以来，习近平总书记就中医药工作作出系列重要指示，为传承发展中医药事业提供了根本遵循和行动指南。作为中医人，陕西将以本次会议为契机，认真学习贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，以建设中医药强省为统领，坚持中西医并重，全面推进中医药传承创新，广泛利用现代科学和技术，不断丰富和发展中医药理论体系，推进中医药现代化，在创新中不断形成新特色、新优势。完善中医药发展体制机制，强化政府在制度建设、政策引导及行业监管等方面的职责，推进产业结构调整，不断激发中医药发展的潜力和活力。打造中西医相互补充、协调发展，促进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化全面发展，切实维护和增进人民群众健康，为推进健康陕西建设作出新的更大贡献。

中医药事业一直受到党中央国务院的关注和广大人民群众的喜爱，中医药发展已经融入到国家发展战略之中。这次全国中医药大会全面总结了我国中医药事业的发展成就，明确了新时代促进中医药传承创新发展的新目标，对于我们在新的历史时期进一步统一思想，提高认识，具有非常重要的意义。为下一步中医药事业发展指明了方向，让我们倍受鼓舞。今后，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平总书记关于中医药的重要论述，紧密联系中医药工作实际，增强推动中医药事业传承创新发展的能力,在深化中医药发展改革中进一步发挥中医药特色优势，实现人人享有中医药服务的目标。