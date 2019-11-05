山东省副省长孙继业：以人民为中心振兴中医药事业

10月25日召开的全国中医药大会是新中国成立以来第一次以国务院名义召开的中医药会议，是落实党中央、国务院中医药政策方针，促进中医药传承创新、振兴发展的一次再动员、再部署、再推进，会议进一步深入学习领会了习近平总书记关于中医药的重要论述，进一步明确了新时代中医药传承创新的总体思路和目标任务，对全行业是一次极大的振奋和鼓舞，中医药将迎来快速发展的春天。

同时也让我们进一步看清了山东中医药工作的优势和不足，我们要以此次大会为契机，尽快研究贯彻落实大会精神和《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，全面深化中医药改革，深入推进中医药强省建设，更好地为人民健康服务，促进山东经济社会发展。

深化中医药改革创新举措

近年来，山东出台多项中医药改革发展创新举措，不断提升为人民群众卫生健康服务的水平，探索出“中国式”医改的“山东中医样本”，树立了齐鲁中医药健康文化品牌。

一是创新体制机制改革。探索开展中医优势病种收费方式改革，取得了“患者少花钱、医院增收入、医保减支出、中医特色得发挥”四方共赢的良好效果，被新华社称为“中国式”医改的“山东中医样本”，国家医改办作为改革经验在全国推广。

二是创新基层能力提升。在全国率先启动基层医疗机构中医药综合服务区建设，扎实推进中医医联体建设，有效提升基层中医药服务能力，全省6个市及87个县（市、区）成功创建全国基层中医药工作先进单位，数量居全国首位。

三是创新特色优势发挥。枣庄市中医医院创新“针灸全科化”诊疗模式，初步重构以病人为中心的服务流程，国家中医药管理局作为典型经验在全国推广。潍坊市峡山区太保庄街道创新艾灸全民健康模式和“五导一考核”工作机制，将中医治未病的主阵地推进到千家万户。

四是创新中医精华传承。创新实施“三经传承”战略，将中医经典、经方、经验传承作为中医药人才培养的重要抓手，深入开展中医五级师承教育，大力推广五运六气理论，不断提高中医临床疗效。

五是创新文化宣传推广。在全国率先提出中医药文化引领事业发展的思路，打造了一系列中医药文化宣传教育载体，树立了齐鲁中医药健康文化品牌。

中医药助力新旧动能转换

中医药是我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源，对于建设中西医相互补充、协调发展的中国特色卫生健康服务体系具有重要作用，能够更好保障群众生命健康，服务经济社会发展大局，助力打造乡村振兴齐鲁样板。同时，中医药既是医养健康独特资源，也是高效农业、文化创意、精品旅游等传统改造升级产业的重要力量，将为推动经济结构调整和发展方式转变、助力新旧动能转换做出积极贡献。山东正在积极建设医养健康产业强省，将医养健康产业作为十强产业、五大新兴产业之一加以推进，在其中注重发挥中医药的重要作用。

山东是中医药资源大省，在推进中医药现代化、产业化进程中，潜力巨大。下一步，一要进一步提升中医药服务能力，打造中西医相互补充、协调发展的卫生健康服务体系；二要进一步扩大中医药服务供给，满足群众日益增长的中医药服务需求；三要进一步丰富中医药产品，着力打造齐鲁中药品牌；四要进一步强化中医药科技创新，提升中医药核心竞争力；五要进一步推进中医药国际化，助力参与“一带一路”倡议，尽快将中医药大省建设成为中医药强省。

贯彻大会精神发展中医药事业

我们要从讲政治的高度来抓好贯彻落实，将推动中医药工作作为检验卫生健康和中医药工作者政治站位高不高、党性修养强不强、贯彻党中央决策部署实不实的重要标志，全力以赴推动中医药事业振兴发展。要牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持“人民群众有所呼、有所盼，我们就必须有所应、有所为”，不断满足人民群众日益增长的中医药服务需求。要紧紧抓住大会胜利召开的机遇，将党中央、国务院的重要战略部署贯彻落实到位。

一要坚持问题导向，对照总书记重要指示及全国中医药大会精神，认识分析山东中医药发展的不足和短板，重点抓好中医药管理体制机制改革完善、服务体系建设、多元化多层次人才培养、中医药产业发展等工作。

二要坚持需求导向，积极回应群众对中医药服务的迫切需要，发挥好中医药特色优势，为全民健康服务，特别是推进优质中医资源下沉基层，满足群众中医药服务需求。

三要坚持目标导向，根据党中央国务院要求部署，结合山东实际，进一步突出优势、补齐短板、强化弱项，积极推进中医药强省建设。