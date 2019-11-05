坚持三医联动，创新体制机制，切实落实中西医并重方针

党的十八大以来，上海市认真贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述和党中央、国务院决策部署，坚持中西医并重，加强组织实施，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，不断提升中医药服务能力。

加大医疗服务价格、医保支付、财政投入保障力度

一是医保支付全力保障。将符合相关规定的中药饮片、中医医疗技术、中成药、中药院内制剂全额纳入医保支付范围，并与西医药实行同样的医保支付政策。在年度调整医保总额预算时，充分考虑中医医院运行特点，对市级中医医院的医保总额超预算缺口给予高于面上医院的调增比例。

二是医疗服务价格全力保障。2012年以来，全市先后5次调整医疗服务价格，其中上调中医诊疗服务项目148项次，占所有中医类项目的70.6%，平均增幅近60%，价格增加部分全部纳入医保支付。

三是财政投入全力保障。2010年开始，本市连续滚动实施三轮中医药三年行动计划。2016-2018年全市中医药事业财政支出决算数从10.2亿元增加到14.8亿元，年均增幅20.46%，高于全市医疗卫生支出增幅近一倍。

切实加强中医医疗服务内涵建设

一是坚持中医办院方向完善绩效考核。把中医特色优势发挥作为公立中医医院改革发展的基本原则。自2013年起，在全国率先建立中医医院中医药综合评价制度，对涉及中医内涵发展的管理、运行、服务和人员队伍建设等进行常态监测及考核评价，并直接与院长绩效考核、机构等级评审等相挂钩，牢把中医办院不放松。

二是创新中西医临床协作发展模式。积极探索中西医临床协同有效机制，不局限于会诊，积极探索院际层面通过多中心临床研究、多学科联合门诊、中医师进入西医病房参与查房或成立联合病房等方式，促进中西医临床协同发展。累计投入7000余万元，推进中西医结合临床基地建设。

三是中西医并重推进医联体建设。以市级中医医院为龙头，构建“区域+专科”点面结合的中医医联体新模式，形成覆盖全市东西南北四个区域的区域中医医联体和30个中医专科专病联盟。

四是强化中医医疗质量管理。建立全市中医医疗服务质控体系，形成了1个中医质控中心加10个专业质控组和其他西医质控中心分工合作的体系模式，实现了全市中医医疗机构医疗服务质控以及对全市非中医医疗卫生机构提供的中医药服务监管两个“全覆盖”。

完善中药采购和质量管理政策

一是完善中药饮片采购机制。2016年起，全市所有医药机构通过“上海市医药采购服务与监管信息系统”实施中药饮片“阳光采购”，鼓励市场公平竞争，推动实际交易价格主要由市场竞争形成。由市中药行业协会根据全国市场价格因素等综合考量，给予申报饮片全市参考价格，通过阳光平台统一发布，供医疗机构采购时参考。

二是强化中药饮片质量管理。充分发挥行业协会的作用，以大品种为重点，引导企业和医疗机构共同建立中药饮片追溯体系。2019年出台上海市新版《炮制规范》，对965个品种进行全面修订，提高中药饮片质量控制标准；鼓励产地对接，增加部分地道药材的原产地加工要求，完善质量标准体系。

下一步，我们将认真贯彻本次大会精神，不断探索体制机制和模式创新，全面推进中医药融入公共卫生服务和家庭医生制度建设，积极构建中药从原产地到医疗终端的全链条追溯体系，完善支持中药饮片优质优价的价格形成和临床使用机制，推进符合中医药特点的医保支付方式改革，为中国特色卫生健康事业贡献“上海智慧”。