2019北大医学孤独症国际论坛在京召开 聚焦孤独症的病因学

近日，2019北大医学孤独症国际论坛在北京大学生命科学院举办。会议主题是“孤独症的病因学”，由北京大学医学部孤独症研究中心、北京神经科学学会联合主办，北京大学神经科学研究所承办，北京大学麦戈文脑科学研究所、中国残疾人康复协会孤独症康复专业委员会、北京大学生命科学学院、北京大学心理与认知科学学院、北京市孤独症儿童康复协会、首都医科大学基础医学院、恩启特教平台共同协办。

大会名誉主席 韩济生 院士

大会名誉主席韩济生院士表示，孤独症这个疾病需要交叉学科来共同努力，北京大学医学部孤独症研究中心也因为这一目标而成立，期待论坛能够将国内的孤独症领域人才凝聚起来，在未来成立孤独症国际专家咨询委员会，联合国内外学术资源，做更深入和更好的研究。

大会现场

论坛上，专家学者围绕与孤独症发病原因密切相关的遗传、环境、神经生物学方向进行分享，包括孤独症谱系障碍病因学的临床与基础研究，传递最新科研成果，为未来新药研发与临床治疗和预防等工作提供证据。

来自美国、德国、韩国、日本、匈牙利、加拿大等多国的前沿科学家介绍了各国在相关领域研究上所取得的最新进展。来自美国华盛顿大学基因科学系教授、美国科学院院士Evan Eugene Eichler，美国宾夕法尼亚大学健康与人类发展学院教授Craig J. Newschaffer，德国乌尔姆大学解剖与细胞生物学研究所教授、大会副主席Tobias M. Boeckers，韩国先进科学技术研究所教授Eunjoon Kim，美国芝加哥西北大学范伯格医学院教授Peter Penzes，日本RIKEN脑科学研究所高级研究员Toru Takumi，匈牙利匈牙利E tv s Loránd大学研究员Attila Andics，加拿大蒙特利尔神经病学研究所研究员周杨等多名国际知名专家，参加了此次论坛并做学术报告。

浙江大学教授罗建红、中南大学医学遗传学研究中心教授夏昆，哈尔滨医科大学儿童发育行为研究中心教授武丽杰，中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员许执恒，中国科学院神经科学研究所研究员仇子龙，首都医科大学基础医学院教授张晨，中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员、大会副主席张永清，北京大学生命科学院教授等国内专家分享了我国关于孤独症病因学的最新成果。

据悉，来自海南、福建、四川、甘肃、浙江、湖南、湖北、安徽等17个省市自治区的234名研究人员、医生、特教老师和家长等参加了本次论坛，在线直播观看人数超过33万人次。（思牧）