2019家政技能精准扶贫研讨会在京举行

11月5日，由中国扶贫基金会、荷兰皇家菲仕兰联合主办的2019家政技能精准扶贫研讨会在京举办。论坛聚焦赋能月嫂，实现技能扶贫。与会嘉宾积极出谋献策，深入分析月嫂行业的痛点困境和发展方向，寻求技能扶贫的创新方法。国务院参事、北京乐平公益基金会理事长汤敏、国务院扶贫办社会扶贫司处长宿盟，中国扶贫基金会执行副理事长王行最、荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超、爱心月嫂和雇主代表出席活动。

会议同期启动了爱心月嫂第四期项目，在扩大帮扶范围的同时，加强月嫂职业化培训成为新一期工作的重点。为激励更多月嫂以技能教育脱贫致富，此次会上还授予月嫂创业明星马灵利及优秀月嫂陈伟其为“爱心月嫂形象大使”。

随着 “二孩”政策放开和消费升级，月嫂需求量呈现井喷式增长。月嫂行业繁荣发展的同时，服务水平参差不齐也使得供需间的矛盾日渐明显。一方面，雇主难以找到训练有素、满足家庭生活需求的月嫂；另一方面，背井离乡的月嫂们因缺少关爱和尊重难以融入雇主家庭和城市生活， 流动性较高。 北京市家政协会秘书长徐化愚高度肯定了爱心月嫂项目为家政行业发展发挥的表率作用，他强调：“相较于其他家政服务工作，月嫂服务有其特殊性，事关雇主家庭的幸福和谐，孩子的安全健康。爱心月嫂被社会广为认可，力证了月嫂职业化道路是行业正确的发展方向。”

爱心月嫂的职业化、规范化起到了先锋示范作用

据了解，爱心月嫂项目设立之初秉承“赋能女性新能力”为核心理念开展技能扶贫。通过培训、就业、继续教育的全周期培育体系，持续为贫困女性赋能。培训课程的设计循序渐进，从家政——育婴——母婴照护逐层深入学习，通过理论与实操相结合的方式帮助学员理解、掌握所学内容。同时，为了帮助月嫂更好地融入城市生活，还专门设立了居家礼仪、心理疏导等课程。经过培训的月嫂均能达到国家职业资格考试“中级育婴师”水平。

北京市通州区富平职业技能培训学校执行校长魏娟介绍：“三年间，累计有超过1000名‘爱心月嫂“接受培训，平均收入达到4500-12000元，较参训前收入增长2-3倍。爱心月嫂全部参加国家的职业资格考试，持证上岗，并通过创新场景教育、同伴式培训等形式，提升服务品质，实现终身学习。通过更专业和贴心的服务，赢得雇主的尊重和信赖。”

此外，爱心月嫂项目还坚持开展继续教育，一方面，为月嫂“充电”前沿育儿知识、帮助月嫂解决服务中出现的问题，同时，还建立了月嫂间的沟通交流机制，避免背井离乡的孤立无助，使她们更好地融入城市生活。

聚焦扶贫攻坚难点，不遗余力再出发

目前，我国当前贫困妇女的总体规模达到2550多万人，贫困女性普遍文化素质较低，劳动技能单一，就业和增收乏力，是国家脱贫攻坚的重点和难点。2016年起，中国扶贫基金会联手荷兰皇家菲仕兰共同启动的“爱心月嫂”项目，聚焦农村贫困女性，开创了技能扶贫的先河。中国扶贫基金会执行副理事长王行最表示：“打赢脱贫攻坚的决胜之战，更要多方合力，精准帮扶。爱心月嫂项目正是‘造血式‘精准扶贫的样板。一人上岗全家脱贫，真正做到来得了、稳得住，对地方起到带动作用。接下来，社会各界还要齐心合力共同建立良好的‘造血扶贫’机制，让行业规模更大、质量更高，同时让爱心月嫂团体更具凝聚力，让更多贫困女性获益 。”

河南省濮阳市台前县卫健委主任杨厚刚表示：“‘爱心月嫂’项目通过技能扶贫、授之以渔激发贫困女性内生动力，与国家倡导的扶贫方式不谋而合，期待未来能与乡村振兴的方方面面更紧密结合，惠及地方，打赢脱贫攻坚之战。”

荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超

荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超表示：“菲仕兰响应国家关于乡村振兴和精准扶贫的号召，脚踏实地坚持‘造血式’扶贫模式，授人以渔，帮助贫困女性掌握一技之长摆脱贫困、获得尊重。”杨国超介绍，下一步将从人数、地域及质量关怀三方面加大对月嫂工作的支持。人数上，未来三年计划培训超过3000名爱心月嫂，有效满足市场供给。区域上，加大向江浙沪地区输送优质合格月嫂，帮助其在离家更近的地区工作，实现工作与家庭兼顾，解决因背井离乡导致月嫂流动强不稳定问题。同时，菲仕兰还将致力于推动月嫂的职业化进程，支持月嫂终身学习与时俱进。