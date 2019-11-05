聚焦技能扶贫 菲仕兰爱心月嫂项目第四期启动

11月5日，由中国扶贫基金会、荷兰皇家菲仕兰联合主办的2019家政技能精准扶贫论坛在京举办。作为“造血式”扶贫项目的典范，“爱心月嫂”项目第四期也同期启动。活动现场，爱心月嫂代表现身说法，分享脱贫致富的励志故事，感人至深。

作为项目发起方，荷兰皇家菲仕兰携手中国扶贫基金会，持续对项目进行投入，并不断加大力度。截止目前，已在全国范围内完成8省市24县超过1000名贫困女性的月嫂技能培训并实现稳定就业，从而帮助她们脱贫致富。中国扶贫基金会执行副理事长王行最表示：“今年是脱贫攻坚的关键年，我们希望和菲仕兰一起把这个项目持续做下去，也希望社会各界能够齐心合力共同建立良好的‘造血扶贫’机制，让爱心月嫂们通过接受职业教育、掌握一技之长、实现就业并赢得尊重和信任，能够有更稳定的致富增收能力。”

“爱心月嫂”项目的培训课程设计循序渐进，从家政——育婴——母婴照护逐层深入学习，通过理论与实操相结合等方式帮助学员理解、掌握所学内容。作为合作单位，北京市通州区富平职业技能培训学校除设置以上课程外，还鼓励爱心月嫂参加继续教育，通过更专业和贴心的服务，让月嫂赢得雇主的尊重和信赖。富平职业技能培训学校执行校长魏娟表示：“‘爱心月嫂’项目让农村贫困女性一改以往的面貌及经济状况，通过全方位的技能培训，造就学员一专多能，从而获得持续性创收，迈向更好的生活。”

对此，此次被授予“爱心月嫂形象大使”荣誉的第一期爱心月嫂学员陈伟其讲述了自己的变化：“我来自于甘肃平凉，是全国有名的贫困县。参加爱心月嫂项目之前，我四处漂泊，收入特别低，满足不了家里的需求。通过接受“爱心月嫂”培训，现在的月收入达到13000元，超过原来一年的收入。面对客户越来越高的要求，我不断学习，在提供月嫂服务同时，聚焦催乳、形体、产后康复等多方面技能。收获客户口碑的同时，收入也持续提升。我非常感恩爱心月嫂的项目，并计划创业，为更多和我一样的姐妹创造就业的平台。”

经过培训的爱心月嫂以其专业技能赢得了雇主的尊重与信赖。“感谢爱心月嫂加入我们的家庭！“雇主代表翟晨表示：“爱心月嫂的到来给我的家庭带来了莫大的帮助。我们都叫她‘杨指导’。‘杨指导’一方面能够很好地照顾好宝宝和宝妈，教给我们很多育儿的知识，还能很好地疏导和稳定宝妈的情绪，和我们建立了无缝的沟通。不仅让有娃后的家庭生活由一团乱变得井井有条，也让孩子养成了良好的生活习惯，解决了后顾之忧。”

山西析州妇联副主席吴国兰表示：“‘爱心月嫂’项目帮助贫困女性在短时间内实现了精准脱贫，改变了她们的家庭和社会地位，推动乡村经济的发展、促进了城乡融合，带动了女性自主创业。拥有一技之长后，月嫂们拥有了稳定的工作，收入大幅提升，极大地缓解了家庭经济困难，自己也变得更加自信开朗。”

“希望‘爱心月嫂’项目能为更多贫困地区女性带来改变，进而改善区域贫困现状，助力打赢扶贫攻坚战。”荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超表示：“菲仕兰响应乡村振兴和精准扶贫的号召，脚踏实地坚持‘造血式’扶贫模式，授人以渔，帮助贫困女性掌握一技之长，进而摆脱贫困、获得尊重。”

“爱心月嫂”项目作为造血式扶贫的典范，为推动精准扶贫做出诸多贡献，广受各界好评。据杨国超介绍，下一步将从人数、地域及质量关怀三方面加大对月嫂工作的支持，人数上，计划三年内培训超过3000名爱心月嫂，有效满足市场供给。区域上，加大向江浙沪地区输送优质合格月嫂，帮助其在离家更近的地区工作，实现工作与家庭兼顾，解决因背井离乡导致月嫂流动强不稳定问题。同时，菲仕兰还将致力于推动月嫂的职业化进程，支持月嫂终身学习与时俱进。